Назаров намерен поддержать Шлеменко во время боя в Питере
Сегодня, 1 июня, в северной столице открывается XXI Петербургский международный экономический форум. На мероприятие вылетел глава Омской области Виктор Назаров.
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В пятницу, 2 июня, Назаров примет участие в пленарном заседании форума с участием российского президента Владимира Путина.
Помимо официальных мероприятий Виктор Назаров может посетить бой омича Александра Шлеменко с американцем Брэндоном Хэлси. Поединок пройдет в рамках турнира M-1 Challenge 79. Не секрет, что Назаров всегда всячески поддерживает Шлеменко.
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