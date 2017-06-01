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1 июня 2017, 10:59 | Бокс | СуперОмск

Назаров намерен поддержать Шлеменко во время боя в Питере

Сегодня, 1 июня, в северной столице открывается XXI Петербургский международный экономический форум. На мероприятие вылетел глава Омской области Виктор Назаров.

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Как сообщили в пресс-службе облправительства, в рамках работы форума губернатор подпишет ряд соглашений, а также представит опыт развития социального предпринимательства в регионе на дискуссионной площадке.

В пятницу, 2 июня, Назаров примет участие в пленарном заседании форума с участием российского президента Владимира Путина.

Помимо официальных мероприятий Виктор Назаров может посетить бой омича Александра Шлеменко с американцем Брэндоном Хэлси. Поединок пройдет в рамках турнира M-1 Challenge 79. Не секрет, что Назаров всегда всячески поддерживает Шлеменко.

И в Санкт-Петербурге, как сообщила «СуперОмску» советник Виктора Назарова Юлия Соколенко, губернатор хотел бы присутствовать во время боя именитого земляка.
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