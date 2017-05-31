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31 мая 2017, 22:39 | Бокс | Sports.kz

Промоутер Ислама хочет боя с Котто

Промоутер Каната Ислама (24−0, 19 КО) Нельсон Лопес рассчитывает организовать своему подопечному бой с пуэрториканцем Мигелем Котто (40−5, 33 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на ESPN.

Промоутер Каната Ислама (24−0 19 КО) <span class=error>Нельсон</span> <span class=error>Лопес</span> рассчитывает организовать своему подопечному бой с <span class=error>пуэрториканцем</span> <span class=error>Мигелем</span> <span class=error>Котто</span> (40−5 33 КО) сообщает Sports.kz со ссылкой на <span class=error>ESPN</span>. Увеличить
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Лопес уверен, что если Ислам победит в двух боях — в июле (соперник пока не определен) и в сентябре (Джеймс Киркленд (32−2, 28 КО), то путь к Котто ему будет открыт. Однако тому, в свою очередь, сначала предстоит победить японца Ёсихиро Камегаи (27−3−2, 24 КО). На кону этого боя, который состоится 26 августа, будет стоять вакантный титул WBO в первом среднем весе.

— Если Котто не сможет победить в этом бою, нас это не будет беспокоить: мы будем драться с другими чемпионами, — заявил Лопес.

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