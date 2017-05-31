Промоутер Ислама хочет боя с Котто

Лопес уверен, что если Ислам победит в двух боях — в июле (соперник пока не определен) и в сентябре (Джеймс Киркленд (32−2, 28 КО), то путь к Котто ему будет открыт. Однако тому, в свою очередь, сначала предстоит победить японца Ёсихиро Камегаи (27−3−2, 24 КО). На кону этого боя, который состоится 26 августа, будет стоять вакантный титул WBO в первом среднем весе.



— Если Котто не сможет победить в этом бою, нас это не будет беспокоить: мы будем драться с другими чемпионами, — заявил Лопес.