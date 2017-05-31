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31 мая 2017, 21:41 | Бокс | Sports.kz

Экс-чемпион мира уверен, что бой с Чавесом пошел Альваресу на пользу перед Головкиным

Бывший чемпион мира в первом среднем весе по версии WBC Серхио Мора считает, что Саулю Альваресу (49−1−1, 34 КО) была необходима хорошая проверка в лице Хулио Сесара Чавеса-младшего (50−3−1, 32 КО) перед поединком с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Бывший чемпион мира в первом среднем весе по версии WBC <span class=error>Серхио</span> Мора считает что <span class=error>Саулю</span> Альваресу (49−1−1 34 КО) была необходима хорошая проверка в лице Хулио <span class=error>Сесара</span> <nobr>Чавеса-младшего</nobr> (50−3−1 32 КО) перед поединком с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Думаю, бой с Чавесом был идеальным для «Канело», чтобы настроиться на Головкина. И по стилю, и по факту, что он дрался с большим, действительно большим парнем. Думаю, это идеальная подготовка. Мы привыкли, что в мае и сентябре дерется Мэйвезер, поэтому справедливо, что сейчас это будет делать «Канело». Это будет большой праздник для всех мексиканцев, — сказал Мора в интервью Villainfy Media.

Напомним, бой Альварес — Чавес состоялся 6 мая в Лас-Вегасе и завершился победой «Канело» единогласным решением судей. Поединок Головкин — Альварес состоится 16 сентября.

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Почему Альварес зря дрался с Чавесом перед боем с Головкиным

Почему Альварес зря дрался с Чавесом перед боем с Головкиным

Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз назвал несколько причин, почему бой Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) с Хулио Сесаром Чавесом-младшим (50−3−1, 32 КО) перед поединком с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) был бессмысленным, сообщает Sports.kz.
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