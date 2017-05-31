Экс-чемпион мира уверен, что бой с Чавесом пошел Альваресу на пользу перед Головкиным
Бывший чемпион мира в первом среднем весе по версии WBC Серхио Мора считает, что Саулю Альваресу (49−1−1, 34 КО) была необходима хорошая проверка в лице Хулио Сесара
Чавеса-младшего (50−3−1, 32 КО) перед поединком с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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— Думаю, бой с Чавесом был идеальным для «Канело», чтобы настроиться на Головкина. И по стилю, и по факту, что он дрался с большим, действительно большим парнем. Думаю, это идеальная подготовка. Мы привыкли, что в мае и сентябре дерется Мэйвезер, поэтому справедливо, что сейчас это будет делать «Канело». Это будет большой праздник для всех мексиканцев, — сказал Мора в интервью Villainfy Media.
Напомним, бой Альварес — Чавес состоялся 6 мая в
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