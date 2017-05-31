Экс-чемпион мира уверен, что бой с Чавесом пошел Альваресу на пользу перед Головкиным

— Думаю, бой с Чавесом был идеальным для «Канело», чтобы настроиться на Головкина. И по стилю, и по факту, что он дрался с большим, действительно большим парнем. Думаю, это идеальная подготовка. Мы привыкли, что в мае и сентябре дерется Мэйвезер, поэтому справедливо, что сейчас это будет делать «Канело». Это будет большой праздник для всех мексиканцев, — сказал Мора в интервью Villainfy Media.



Напомним, бой Альварес — Чавес состоялся 6 мая в Лас-Вегасе и завершился победой «Канело» единогласным решением судей. Поединок Головкин — Альварес состоится 16 сентября.