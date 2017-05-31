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https://sport.mail.ru/news/boxing/29936330/
31 мая 2017, 21:06 | Бокс | ТАСС

Чемпион ОИ Чахкиев обдумывает варианты продолжения карьеры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Олимпийский чемпион по боксу россиянин Рахим Чахкиев, выступающий в первом тяжелом весе, обдумывает варианты продолжения карьеры. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

Боксер 3 декабря прошлого года уступил техническим нокаутом россиянину Максиму Власову. Увеличить
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«Я пока думаю об этом (о продолжении карьеры). Не хотел бы больше давать комментариев по этому поводу», — сказал спортсмен.

Чахкиев 3 декабря прошлого года уступил техническим нокаутом россиянину Максиму Власову.

Боксер является бывшим претендентом на титул чемпиона мира, в 2013 году он проиграл Кшиштофу Влодарчику в бою за титул Всемирного боксерского совета (WBC). Также Чахкиев владел титулом чемпиона мира Международной боксерской организации (IBO).

Всего в активе 34-летнего спортсмена 26 побед (19 — нокаутом) и три поражения.
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