Промоутер Ислама раскрыл ближайшие планы на бои казахстанца

Ранее сообщалось, что свой следующий бой Ислам проведет 9 сентября в Астане против американца Джеймса Киркленда (32−2, 28 КО), однако не исключено, что его возвращение случится раньше.



— Мы планируем, что Канат вернется на ринг в июле и проведет бой против соперника, который будет объявлен позднее. Возможно, он состоится в Seminole Casino Coconut Creek во Флориде, в рамках одного карда с Джеймсом Кирклендом. Если они оба победят, то точно встретятся между собой в сентябре в Астане, — отметил Лопес.