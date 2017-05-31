Промоутер Ислама раскрыл ближайшие планы на бои казахстанца
Промоутер казахстанского боксера Каната Ислама (24−0, 19 КО) Нельсон Лопес рассказал ESPN о ближайших планах своего подопечного, сообщает Sports.kz.
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Ранее сообщалось, что свой следующий бой Ислам проведет 9 сентября в Астане против американца Джеймса Киркленда (32−2, 28 КО), однако не исключено, что его возвращение случится раньше.
— Мы планируем, что Канат вернется на ринг в июле и проведет бой против соперника, который будет объявлен позднее. Возможно, он состоится в Seminole Casino Coconut Creek во Флориде, в рамках одного карда с Джеймсом Кирклендом. Если они оба победят, то точно встретятся между собой в сентябре в Астане, — отметил Лопес.
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