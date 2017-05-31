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https://sport.mail.ru/news/boxing/29930576/
31 мая 2017, 13:49 | Бокс | УНИАН

Чемпион мира в профи-боксе Ломаченко поддержал национальную команду накануне домашнего ЧЕ

Чемпион Европы, двукратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира в двух весовых категориях на профи-ринге Василий Ломаченко, выразил слова поддержки национальной сборной Украины в преддверии домашнего Чемпионата Европы по боксу в Харькове, сообщили УНИАН в пресс-службе оргкомитета соревнований.

Чемпион мира в двух весовых категориях в <nobr>профи-боксе</nobr> призвал <span class=error>спорстменов</span> сборной Украины использовать свой шанс. Увеличить
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«Украина впервые принимает у себя континентальное первенство по боксу. Спортсмены из 40-ка стран получили шанс побороться за звание лучших боксёров Европы выиграть лицензии на предстоящий чемпионат мира. Ребята из сборной Украины, обращаюсь к вам, у вас есть шанс показать себя и представить наш бокс в родных стенах и такой шанс выпадает раз в жизни. Посвятите себя заключительным тренировкам, будьте упорными, верьте в себя и покажите настоящий украинский дух!», — отметил Ломаченко.

Чемпионат Европы по боксу (EUBC European Boxing Championships) станет квалификационным этапом чемпионата мира по боксу 2017 года, который пройдет в Гамбурге (Германия). Бои Чемпионата Европы будут проходить во дворце спорта «Локомотив».

Чемпионат Европы по боксу в Харькове пройдет с 16 по 24 июня.

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