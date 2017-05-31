«Астана Арланс» и «Бритиш Лайнхартс» назвали составы на первую встречу полуфинала WSB
Всемирная серия бокса (WSB) назвала составы команд на первый матч полуфинала между «Астана Арланс» и «Бритиш Лайнхартс», сообщают Vesti.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матчевая встреча состоится 3 июня в Костанае.
Первыми указаны боксеры «Астана Арланс».
46−49 килограммов: Ермак Мадиев — Кларан МакДональд.
До 56-ти килограммов: Ильяс Сулейменов — Кристофер Бурк.
До 64-х килограммов: Дильмурат Мижитов — Конор Лофтус.
До 75-ти килограммов: Абильхан Аманкул — Никита Абабий.
До 91-го килограмма: Антон Пинчук — Давид Киран Ниика.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter