«Астана Арланс» и «Бритиш Лайнхартс» назвали составы на первую встречу полуфинала WSB

Американский комментатор и эксперт Боб Шеридан, который работает для телеканалов HBO, ESPN, FOX и Showtime, в интервью Vesti.kz рассказал, почему бой с американским боксером первого среднего веса Джеймсом Кирклендом нужен казахстанцу Канату Исламу, выступающему в том же весе.