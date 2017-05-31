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31 мая 2017, 12:58 | Бокс | Vesti.kz

«Астана Арланс» и «Бритиш Лайнхартс» назвали составы на первую встречу полуфинала WSB

Всемирная серия бокса (WSB) назвала составы команд на первый матч полуфинала между «Астана Арланс» и «Бритиш Лайнхартс», сообщают Vesti.kz.

Матчевая встреча состоится 3 июня в Костанае. Увеличить
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Матчевая встреча состоится 3 июня в Костанае.

Первыми указаны боксеры «Астана Арланс».

46−49 килограммов: Ермак Мадиев — Кларан МакДональд.

До 56-ти килограммов: Ильяс Сулейменов — Кристофер Бурк.

До 64-х килограммов: Дильмурат Мижитов — Конор Лофтус.

До 75-ти килограммов: Абильхан Аманкул — Никита Абабий.

До 91-го килограмма: Антон Пинчук — Давид Киран Ниика.

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