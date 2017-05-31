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«Ислам заслуживает больших поединков. Я комментировал его бой в Алматы против Патрика Аллотея и видел огонь в его глазах. Это очень перспективный боксер. Я надеюсь, что Киркленд откроет новый уровень оппозиции для Ислама. Несомненно, пару лет назад этот бой вызвал бы огромный ажиотаж. Тем не менее, для Киркленда — это реальный шанс вернуться в бокс, а значит он будет биться. Не думаю, что Исламу будет просто, однако это сделает поединок более интригующим. Я не буду называть фаворита, но бой обязательно посмотрю», — отметил Шеридан.

Тем временем экс-тренер российского боксера Сергея Ковалева Дерек Сантос-Россарио заявил, что бой с Кирклендом откроет перед Исламом новые двери. Между тем, американский эксперт Джо Мак отметил, что казахстанец от этого боя никакой пользы не получит.

Ранее появилась информация о том, что представители Ислама и Киркленда ведут переговоры по бою в Астане. Американский боксер заявил, что поездка в Казахстан не станет для него проблемой.

Отметим, что 33-летний американский боксер не выходил на ринг с мая 2015 года. На счету Киркленда 34 профессиональных боя — 32 победы и два поражения.

Станет ли американец Джеймс Киркленд для Каната Ислама путевкой в элиту профи-бокса?