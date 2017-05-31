Легендарный комментатор: Для Киркленда — это реальный шанс вернуться в бокс, а значит он будет биться с Исламом
Американский комментатор и эксперт Боб Шеридан, который работает для телеканалов HBO, ESPN, FOX и Showtime, в интервью Vesti.kz рассказал, почему бой с американским боксером первого среднего веса Джеймсом Кирклендом нужен казахстанцу Канату Исламу, выступающему в том же весе.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Ислам заслуживает больших поединков. Я комментировал его бой в Алматы против Патрика Аллотея и видел огонь в его глазах. Это очень перспективный боксер. Я надеюсь, что Киркленд откроет новый уровень оппозиции для Ислама. Несомненно, пару лет назад этот бой вызвал бы огромный ажиотаж. Тем не менее, для Киркленда — это реальный шанс вернуться в бокс, а значит он будет биться. Не думаю, что Исламу будет просто, однако это сделает поединок более интригующим. Я не буду называть фаворита, но бой обязательно посмотрю», — отметил Шеридан.
Тем временем
Ранее появилась информация о том, что представители Ислама и Киркленда ведут переговоры по бою в Астане. Американский боксер заявил, что поездка в Казахстан не станет для него проблемой.
Отметим, что 33-летний американский боксер не выходил на ринг с мая 2015 года. На счету Киркленда 34 профессиональных боя — 32 победы и два поражения.
Станет ли американец Джеймс Киркленд для Каната Ислама путевкой в элиту
Напомним, в своем последнем бою Ислам по итогам 12 раундов победил мексиканца Норберто Гонсалеса и завоевал пояса чемпиона мира по версиям WBO NABO и WBA
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter