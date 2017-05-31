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31 мая 2017, 11:06 | Бокс | Sports.kz

Тренер Альвареса рассказал о планах подготовки к бою с Головкиным

Тренер мексиканского боксера Сауля Альвареса Эдди Рейносо раскрыл некоторые детали подготовки к поединку с Геннадием Головкиным 16 сентября, пишет Sports.kz.

Тренер мексиканского боксера <span class=error>Сауля</span> Альвареса <span class=error>Эдди</span> <span class=error>Рейносо</span> раскрыл некоторые детали подготовки к поединку с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> 16 сентября пишет Sports.kz. Увеличить
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На данный момент «Канело» уже начал тренировки в родной Гвадалахаре, которые продлятся весь июнь. За этот период команда определится с датами пресс-тура и другими организационными моментами, а затем переберется в Калифорнию.

«Мы уже тренируемся, проводим пробежки, а в июле поедем в Лос-Анджелес. Там мы пробудем до сентября», — рассказал тренер в интервью ESPN Deportes.

По словам Рейносо, в этот раз они не намерены проводить лагерь в Сан-Диего, как делали перед последними несколькими боями.

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