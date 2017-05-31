Тренер Альвареса рассказал о планах подготовки к бою с Головкиным

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На данный момент «Канело» уже начал тренировки в родной Гвадалахаре, которые продлятся весь июнь. За этот период команда определится с датами пресс-тура и другими организационными моментами, а затем переберется в Калифорнию.

«Мы уже тренируемся, проводим пробежки, а в июле поедем в Лос-Анджелес. Там мы пробудем до сентября», — рассказал тренер в интервью ESPN Deportes.