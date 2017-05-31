Тренер Альвареса рассказал о планах подготовки к бою с Головкиным
Тренер мексиканского боксера Сауля Альвареса Эдди Рейносо раскрыл некоторые детали подготовки к поединку с Геннадием Головкиным 16 сентября, пишет Sports.kz.
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На данный момент «Канело» уже начал тренировки в родной Гвадалахаре, которые продлятся весь июнь. За этот период команда определится с датами
«Мы уже тренируемся, проводим пробежки, а в июле поедем в
По словам Рейносо, в этот раз они не намерены проводить лагерь в
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