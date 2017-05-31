Тренер Ковалева рассказал о своей «неудачной попытке» перейти в команду Уорда перед их реваншем

Ранее об этом рассказали менеджер и юрист Уорда — Джеймс Принс и Джош Дубин, которые хорошо знакомы с Джексоном, поскольку тот тренирует другого их клиента, Брайанта Дженингса. По их словам, Джексон совершил попытку сменить команду, когда промоутеры Уорда и Ковалева пытались договориться о матче-реванше.

Джексон не стал отрицать факт таких разговоров, но отметил, что не он был их инициатором, а представители Уорда вышли на него с предложением, от которого он отказался. «Могу вам сказать, что не я инициировал эти разговоры с командой Уорда, — сказал Джексон. — Я с Сергеем уже шесть лет. С тех пор, когда он еще не был чемпионом мира. Мы вместе шли за титулом, вместе его завоевали и так же вместе продолжим работать дальше. И это правильно».

«Я сказал об этом Кэти (промоутеру Ковалева), и я сказал об этом Эгису (менеджеру Ковалева), — продолжил Джексон. — Я не говорил об этом бойцу, так как ему не нужно было это знать. Теперь, когда он знает и, если хочет поговорить об этом, я скажу ему: «Я здесь. Я остался верен тебе и никуда не уходил. Предложение было хорошее, но мое место здесь».

«Я был очень удивлен, что они вышли на меня, — добавил тренер. — Я знаю, что у Верджилла Хантера и Андре Уорда очень хорошая связка, и они работают с первого дня. Поэтому понятно, что от меня им нужно было узнать недостатки Сергея. Его слабые стороны и его сильные стороны. И кто еще, кроме меня, мог бы дать им такую ​​информацию? Не было никого лучше меня, чтобы дать им эту ​​информацию, но она не была продана».