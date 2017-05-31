Мэйвезер обвинил Головкина в избирательном подходе к соперникам

— Мы еще не видели, чтобы GGG поднимался в другие весовые категории. Тот же «Канело» менял дивизионы. Я считаю, что Головкин «собирает вишенки» (использует избирательный подход в выборе соперников — прим.). Головкин никогда не бросал вызов Андре Уорду. Он избегает и уклоняется от Андре и никогда не упоминал его имени. Так что я думаю, GGG должен подняться в 168 фунтов, а затем в 175, и мы увидим, на что он способен, — заявил Флойд в интервью ESNews.