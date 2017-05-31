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https://sport.mail.ru/news/boxing/29926527/
31 мая 2017, 9:21 | Бокс | Sports.kz

Мэйвезер обвинил Головкина в избирательном подходе к соперникам

12-кратный чемпион мира Флойд Мэйвезер-младший в очередной раз упрекнул Геннадия Головкина в осторожном выборе соперников и призвал его подняться в более тяжелые веса, пишет Sports.kz.

12-кратный чемпион мира <span class=error>Флойд</span> <nobr>Мэйвезер-младший</nobr> в очередной раз упрекнул Геннадия <span class=error>Головкина</span> в осторожном выборе соперников и призвал его подняться в более тяжелые веса пишет Sports.kz. Увеличить
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— Мы еще не видели, чтобы GGG поднимался в другие весовые категории. Тот же «Канело» менял дивизионы. Я считаю, что Головкин «собирает вишенки» (использует избирательный подход в выборе соперников — прим.). Головкин никогда не бросал вызов Андре Уорду. Он избегает и уклоняется от Андре и никогда не упоминал его имени. Так что я думаю, GGG должен подняться в 168 фунтов, а затем в 175, и мы увидим, на что он способен, — заявил Флойд в интервью ESNews.

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