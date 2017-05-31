Уральский боец ММА Иван Штырков сразится с японцем Сатоши Ишии на турнире в Екатеринбурге
Определился соперник уральского бойца ММА Ивана Штыркова, следующий бой которого пройдет 10 июля в Екатеринбурге.
Как передает корреспондент Накануне.RU, им стал японский спортсмен Сатоши Ишии.
Как сообщил исполнительный директор компании RСС Boxing Promotions Алексей Титов, контракт на бой уже подписан. Поединок пройдет в тяжелой весовой категории.
Напомним, в 2011 году Сатоши Ишии дрался с легендарным российским бойцом Федором Емельяненко и проиграл ему тяжелейшим нокаутом в первом раунде.
Добавим, также в вечер бокса 10 июля россиянин Денис Лебедев встретится с австралийцем Марком Флэнаганом. Кроме этого, пройдут еще несколько титульных поединков.
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