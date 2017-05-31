Уральский боец ММА Иван Штырков сразится с японцем Сатоши Ишии на турнире в Екатеринбурге

Как передает корреспондент Накануне.RU, им стал японский спортсмен Сатоши Ишии.

Как сообщил исполнительный директор компании RСС Boxing Promotions Алексей Титов, контракт на бой уже подписан. Поединок пройдет в тяжелой весовой категории.

Напомним, в 2011 году Сатоши Ишии дрался с легендарным российским бойцом Федором Емельяненко и проиграл ему тяжелейшим нокаутом в первом раунде.

Добавим, также в вечер бокса 10 июля россиянин Денис Лебедев встретится с австралийцем Марком Флэнаганом. Кроме этого, пройдут еще несколько титульных поединков.