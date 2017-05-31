Корнилов: Команда Дмитрия Бивола не сильно зациклена на боях по линии WBA

Бивол, на счету которого десять побед в десяти боях на профессиональном ринге, 17 июня в США проведет поединок с американцем Седриком Агнью в рамках боксерского шоу, главным событием которого станет бой-реванш россиянина Сергея Ковалева с американцем Андре Уордом. Обладателем регулярного пояса WBA является британец Натан Клеверли.

«Переживания насчет того, удастся ли нам провести бой за титул WBA или нет, у нас отсутствуют. После боя с (Сэмюэлом) Кларксоном у Бивола появились новые возможности, теперь 17 июня он выходит на (телеканал) HBO в формате pay-per-view. Конечно, нам хотелось бы побороться за полноценный титул WBA, но в противном случае у нас все равно открываются другие варианты. В общем, мы не сильно зациклены на WBA. Бивол уже заявил о себе, не становясь чемпионом мира», — сказал Корнилов.

В июне свой последний бой провел экс-чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе россиянин Руслан Проводников, интересы которого также представляет Корнилов.

«Руслан пока в политике и не объявлял об окончании карьеры. Он готов рассматривать серьезные предложения. А предложения есть, но они не настолько серьезные, чтобы Руслан решил вернуться в ринг», — отметил менеджер.