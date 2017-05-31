Корнилов: Команда Дмитрия Бивола не сильно зациклена на боях по линии WBA
МОСКВА, 31 мая —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Команда временного чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола не сильно зациклена на необходимости добиться боя за полноценный титул WBA, поскольку он уже приобрел популярность, заявил агентству «Р-Спорт» менеджер боксера Вадим Корнилов.
Бивол, на счету которого десять побед в десяти боях на профессиональном ринге, 17 июня в США проведет поединок с американцем Седриком Агнью в рамках боксерского шоу, главным событием которого станет
«Переживания насчет того, удастся ли нам провести бой за титул WBA или нет, у нас отсутствуют. После боя с (Сэмюэлом) Кларксоном у Бивола появились новые возможности, теперь 17 июня он выходит на (телеканал) HBO в формате
В июне свой последний бой провел
«Руслан пока в политике и не объявлял об окончании карьеры. Он готов рассматривать серьезные предложения. А предложения есть, но они не настолько серьезные, чтобы Руслан решил вернуться в ринг», — отметил менеджер.
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