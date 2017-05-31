Альварес и Пакьяо оказались единственными боксерами в списке 100 самых известных спортсменов мира

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Возглавил рейтинг нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду. Второе место занял баскетболист ЛеБрон Джеймс («Кливленд Кавальерс»), третье — аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси.

Также в десятку входят:

4. Роджер Федерер (Швейцария, теннис)

5. Фил Миккельсон (США, гольф)

6. Неймар (Бразилия, футбол)

7. Усейн Болт (Ямайка, легкая атлетика)

8. Кевин Дюрант (США, баскетбол)

9. Рафаэль Надаль (Испания, теннис)

10. Тайгер Вудс (США, гольф).

При этом в этот список вошли всего два представителя бокса. Это филиппинец Мэнни Пакьяо и мексиканец Сауль «Канело» Альварес, занимающие 59-е и 89-е места соответственно. А вот следующий соперник «Канело» — казахстанец Геннадий Головкин, являющийся чемпионом мира по веряим WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, в этом рейтинге не оказался.

Для расчета популярности учитывалось количество подписчиков в социальных сетях, количество запросов в Google, а также доходы спортсменов.