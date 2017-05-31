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https://sport.mail.ru/news/boxing/29925399/
31 мая 2017, 8:22 | Бокс | Vesti.kz

Американский рэпер Айс Кьюб анонсировал бой тысячелетия между Головкиным и «Канело»

Популярный американский рэпер и актер Айс Кьюб (Ice Cube) анонсировал бой «тысячелетия» между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), который намечен на 16 сентября.

Их поединок намечен на 16 сентября. Увеличить
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«Я не могу дождаться боя “Канело” и Triple-G, детка. Вы говорите о других поединках, но это будет бой тысячелетия. Вы знает о чем я говорю, 16 сентября “Канело” против GGG. А где будете вы? Я же буду на pay-per-view», — сказал Айс Кьюб на видео, опубликованном промоутерской компанией Golden Boy Promotions на своей странице в Instagram.

Отметим, что команды Головкина и «Канело» пока не определились с местом проведения поединка. Ранее сообщалось, что число претендентов на право принять это событие сократилось до двух.

Ожидается, что на кону поединка будут стоять четыре титула, которые принадлежат Головкину. При этом «Канело» выставит свой пояс чемпиона мира в среднем весе по версии авторитетного журнала The Ring.

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