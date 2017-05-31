Американский рэпер Айс Кьюб анонсировал бой тысячелетия между Головкиным и «Канело»
Популярный американский рэпер и актер Айс Кьюб (Ice Cube) анонсировал бой «тысячелетия» между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), который намечен на 16 сентября.
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«Я не могу дождаться боя “Канело” и
Отметим, что команды Головкина и «Канело» пока не определились с местом проведения поединка. Ранее сообщалось, что число претендентов на право принять это событие сократилось до двух.
Ожидается, что на кону поединка будут стоять четыре титула, которые принадлежат Головкину. При этом «Канело» выставит свой пояс чемпиона мира в среднем весе по версии авторитетного журнала The Ring.
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