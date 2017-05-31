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https://sport.mail.ru/news/boxing/29925196/
31 мая 2017, 8:12 | Бокс | Vesti.kz

Сергей Ковалев рассказал подробности спарринга Головкина с «Канело»

Экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (30−1−1, 26 КО) рассказал некоторые подробности спарринга казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

Российский боксер тренировался с ними в одном зале в Big Bear. Увеличить
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«Я видел их спарринг в Big Bear, когда тренировался там. Это было интересно, у них был очень хороший поединок. “Канело” отвечал, а Головкин давил на него. Но “Канело” тогда был совсем молодым, как тинейджер. Теперь же он возмужал и обрел больше силы. Это поможет ему в бою с Геннадием», — поделился Ковалев в интервью FightHype.com.

Ранее россиянин поделился мнением о самом поединке Головкина с «Канело», который намечен на 16 сентября, а также оценил шансы боксеров на победу. При этом Ковалев отметил, что верит в своего друга GGG и хочет, чтобы он победил.

Напомним, спарринг Головкина и «Канело» состоялся в мае 2011 года в тренировочном лагере в Big Bear, Калифорния, в котором казахстанец ведет подготовку к своим боям и который является его вторым домом. На тот момент мексиканцу был 21 год.
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