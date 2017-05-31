Ковалев: Хочу, чтобы Головкин победил «Канело», потому он мой друг и я на 100 процентов его поддерживаю
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев (30−1−1, 26 КО) поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), который намечен на 16 сентября.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Они оба — великие чемпионы. Пока никаких прогнозов, но я верю в Геннадия и хочу, чтобы он победил «Канело», потому что он мой друг. Я на 100 процентов его поддерживаю. Думаю, шансы «50 на 50», ну может быть с небольшим преимуществом в пользу Головкина, потому что он превосходит «Канело» в плане навыков. Но в их бою шансы на победу равны. Это будет очень интересный бой.
Может у «Канело» больше опыта, чем у Геннадия, ведь он провел больше боев и дрался с более сильными соперниками, но кто знает? Но я не знаю насчет его любительской карьеры. А вот у Геннадия была великолепная карьера в любителях — он выиграл’серебро Олимпиады и проиграл всего
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter