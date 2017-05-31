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https://sport.mail.ru/news/boxing/29925112/
31 мая 2017, 8:06 | Бокс | Vesti.kz

Известный тренер Рубен Герреро сделал прогноз на бой Головкин — Альварес

Известный тренер Рубен Герреро сделал прогноз на предстоящий бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

По его словам публику вне сомнений ждет великий поединок. Увеличить
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«Головкин — невероятно крутой боец. Я не знаю, сумеет ли он нокаутировать «Канело», но это будет невероятный поединок. Они оба великие бойцы. Никаких сомнений, нас ждет великий бой.

Никто и никогда не знает, чем закончится тот или иной поединок. Это — бокс, и в ринге оба бойца всегда имеют шанс на победу. Главное — нужно выйти на ринг и доказать самому себе, что ты можешь это сделать, — цитирует Герреро BoxingScene.com.

Поединок Головкина и «Канело» состоится 16 сентября и пройдет в лимите среднего веса. Им осталось лишь выбрать место его проведения. Ранее сообщалось, что число претендентов на это событие сократилось до двух.

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