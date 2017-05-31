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31 мая 2017, 8:05 | Бокс | Vesti.kz

Серхио Мора: Я долго считал, что Головкин лучше, но после уничтожения Чавеса я отдаю преимущество «Канело»

Бывший чемпион мира в первом среднем весе американский боксер Серхио Мора считает мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) фаворитом в бою с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в средней категории казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), который пройдет 16 сентября.

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«Я долгое время считал, что Головкин лучше Альвареса, но после того, что “Канело” сделал с огромным Чавесом, просто уничтожил его, я отдаю небольшое преимущество “Канело”. Мне понравилось то, как Сауль выдержал мощь Чавеса и ничего не пропустил. Он сохранял спокойствие, ведя бой нос к носу с таким большим и сильным парнем. Шел к канатам, ловил удары и не беспокоился из-за веса и габаритов соперника. Это о многом говорит», — цитирует Мору Boxing News 24.

Однако чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо придерживается иного мнения. По его словам, в предстоящем поединке у Головкина будет серьезное преимущество перед Альваресом.

Также свой прогноз на этот бой сделал экс-чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший.

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