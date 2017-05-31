Серхио Мора: Я долго считал, что Головкин лучше, но после уничтожения Чавеса я отдаю преимущество «Канело»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я долгое время считал, что Головкин лучше Альвареса, но после того, что “Канело” сделал с огромным Чавесом, просто уничтожил его, я отдаю небольшое преимущество “Канело”. Мне понравилось то, как Сауль выдержал мощь Чавеса и ничего не пропустил. Он сохранял спокойствие, ведя бой нос к носу с таким большим и сильным парнем. Шел к канатам, ловил удары и не беспокоился из-за веса и габаритов соперника. Это о многом говорит», — цитирует Мору Boxing News 24.

Однако чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо придерживается иного мнения. По его словам, в предстоящем поединке у Головкина будет серьезное преимущество перед Альваресом.