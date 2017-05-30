Почему Альварес зря дрался с Чавесом перед боем с Головкиным

«Чавес практически не выбрасывал панчи, а те, что выбрасывал, были очень слабыми. Чавесу пришлось “сушиться” к бою с “Канело”. Головкину этого делать не придется. К тому же, он будет вполне отдохнувшим, потому что в последний раз дрался в марте. В бою с Альваресом Чавес был очень медленным — намного медленнее Головкина. Наконец, Чавес намного больше Головкина по габаритам. Такой выбор мог помочь “Канело”, если бы тот дрался с суперсредневесом или полутяжем, но Головкин — некрупный средневес. Если Чавес в день боя весил 180 фунтов, то Головкин — 170. Так что подготовка с таким большим парнем перед Головкиным, который намного меньше, была бессмысленной», — пишет Эмброуз.



Бой Альварес — Чавес состоялся 6 мая в Лас-Вегасе и завершился победой «Канело» единогласным решением судей.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. Фаворитом этого поединка букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера — коэффициент на его победу 1,67.