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https://sport.mail.ru/news/boxing/29923956/
30 мая 2017, 23:29 | Бокс | Sports.kz

Почему Альварес зря дрался с Чавесом перед боем с Головкиным

Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз назвал несколько причин, почему бой Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) с Хулио Сесаром Чавесом-младшим (50−3−1, 32 КО) перед поединком с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) был бессмысленным, сообщает Sports.kz.

Журналист Boxingnews24.com <span class=error>Дэн</span> Эмброуз назвал несколько причин почему бой <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) с Хулио <span class=error>Сесаром</span> <nobr>Чавесом-младшим</nobr> (50−3−1 32 КО) перед поединком с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (37−0 33 КО) был бессмысленным сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Чавес практически не выбрасывал панчи, а те, что выбрасывал, были очень слабыми. Чавесу пришлось “сушиться” к бою с “Канело”. Головкину этого делать не придется. К тому же, он будет вполне отдохнувшим, потому что в последний раз дрался в марте. В бою с Альваресом Чавес был очень медленным — намного медленнее Головкина. Наконец, Чавес намного больше Головкина по габаритам. Такой выбор мог помочь “Канело”, если бы тот дрался с суперсредневесом или полутяжем, но Головкин — некрупный средневес. Если Чавес в день боя весил 180 фунтов, то Головкин — 170. Так что подготовка с таким большим парнем перед Головкиным, который намного меньше, была бессмысленной», — пишет Эмброуз.

Бой Альварес — Чавес состоялся 6 мая в Лас-Вегасе и завершился победой «Канело» единогласным решением судей.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. Фаворитом этого поединка букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера — коэффициент на его победу 1,67.

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