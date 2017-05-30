Пакьяо назвал серьезным преимущество Головкина над Альваресом

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— Это будет хороший бой для обоих боксеров. Думаю, у GGG есть серьезное преимущество. Головкин и Альварес — сильные бойцы, поэтому тут тяжело что-либо прогнозировать, — сказал Пакьяо.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. Фаворитом этого поединка букмекерская контора 1XBET считает Головкина — коэффициент на его победу 1,67. Сделать ставку можно здесь.