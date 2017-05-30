Пакьяо назвал серьезным преимущество Головкина над Альваресом
Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо (59−6−2, 38 КО) в интервью The Manila Times прокомментировал предстоящий бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Это будет хороший бой для обоих боксеров. Думаю, у GGG есть серьезное преимущество. Головкин и Альварес — сильные бойцы, поэтому тут тяжело
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. Фаворитом этого поединка букмекерская контора 1XBET считает Головкина — коэффициент на его победу 1,67. Сделать ставку можно здесь.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter