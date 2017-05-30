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30 мая 2017, 22:15 | Бокс | Sports.kz

Пакьяо назвал серьезным преимущество Головкина над Альваресом

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо (59−6−2, 38 КО) в интервью The Manila Times прокомментировал предстоящий бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO <span class=error>Мэнни</span> <span class=error>Пакьяо</span> (59−6−2 38 КО) в интервью The Manila Times прокомментировал предстоящий бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Это будет хороший бой для обоих боксеров. Думаю, у GGG есть серьезное преимущество. Головкин и Альварес — сильные бойцы, поэтому тут тяжело что-либо прогнозировать, — сказал Пакьяо.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. Фаворитом этого поединка букмекерская контора 1XBET считает Головкина — коэффициент на его победу 1,67. Сделать ставку можно здесь.

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