Чемпион мира по боксу Лебедев не против провести бой- реванш с Гассиевым
МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Команда чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,79 кг россиянина Дениса Лебедева не против проведения реванша с обладателем титула Международной боксерской федерации (IBF) Муратом Гассиевым. Об этом ТАСС сообщил менеджер Лебедева Вадим Корнилов.
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«Мы не против, но конкретно это пока не обсуждалось. Сами мы тоже предложения не делали. Пока мы хотим, чтобы Лебедев защитил титул WBA, поскольку у него есть обязательства», — сказал Корнилов.
Гассиев 3 декабря прошлого года по очкам победил Лебедева и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF. На счету 23-летнего Гассиева 24 победы (17 нокаутом) и ни одного поражения.
В активе Лебедева 32 боя, это поражение стало для него третьим в карьере, в его активе 29 побед (22 — нокаутом).
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