Чемпион мира по боксу Лебедев не против провести бой- реванш с Гассиевым

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы не против, но конкретно это пока не обсуждалось. Сами мы тоже предложения не делали. Пока мы хотим, чтобы Лебедев защитил титул WBA, поскольку у него есть обязательства», — сказал Корнилов.

Гассиев 3 декабря прошлого года по очкам победил Лебедева и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF. На счету 23-летнего Гассиева 24 победы (17 нокаутом) и ни одного поражения.

В активе Лебедева 32 боя, это поражение стало для него третьим в карьере, в его активе 29 побед (22 — нокаутом).