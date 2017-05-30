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https://sport.mail.ru/news/boxing/29922573/
30 мая 2017, 21:33 | Бокс | ТАСС

Чемпион мира по боксу Лебедев не против провести бой- реванш с Гассиевым

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Команда чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,79 кг россиянина Дениса Лебедева не против проведения реванша с обладателем титула Международной боксерской федерации (IBF) Муратом Гассиевым. Об этом ТАСС сообщил менеджер Лебедева Вадим Корнилов.

Профессиональный конферансье в мире бокса Майкл Баффер во время боя между Денисом Лебедевым (Россия) и Муратом Гассиевым (Россия) за звание чемпиона мира по боксу по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе на арене Мегаспорт. Увеличить
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© РИА "Новости"

«Мы не против, но конкретно это пока не обсуждалось. Сами мы тоже предложения не делали. Пока мы хотим, чтобы Лебедев защитил титул WBA, поскольку у него есть обязательства», — сказал Корнилов.

Гассиев 3 декабря прошлого года по очкам победил Лебедева и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF. На счету 23-летнего Гассиева 24 победы (17 нокаутом) и ни одного поражения.

В активе Лебедева 32 боя, это поражение стало для него третьим в карьере, в его активе 29 побед (22 — нокаутом).
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