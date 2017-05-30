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30 мая 2017, 21:24 | Бокс | Чемпионат.com

WBC рассчитывает, что Головкин выставит их титул на кон в бою с Альваресом

Президент WBC Маурисио Сулейман рассчитывает, что Геннадий Головкин выставит титул чемпиона его организации в среднем весе на кон в поединке с Саулем Альваресом, несмотря на конфликт с мексиканцем.

Президент WBC Маурисио <span class=error>Сулейман</span> рассчитывает что Геннадий <span class=error>Головкин</span> выставит титул чемпиона его организации в среднем весе на кон в поединке с <span class=error>Саулем</span> Альваресом несмотря на конфликт с мексиканцем. Увеличить
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Ранее Альварес отказался от титула, который WBC хотела выставить на кон в его бою с Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

«Сторона Альвареса может пытаться сделать, что хочет. Если они попытаются сделать что-то необъяснимое, Головкин ни за что этого не признает, ведь он наш чемпион. WBC ничего не имеет против Альвареса и только предлагала ему дружбу», — цитирует Сулеймана Boxing Scene.

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Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз назвал несколько причин, почему бой Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) с Хулио Сесаром Чавесом-младшим (50−3−1, 32 КО) перед поединком с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) был бессмысленным, сообщает Sports.kz.
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