WBC рассчитывает, что Головкин выставит их титул на кон в бою с Альваресом
Президент WBC Маурисио Сулейман рассчитывает, что Геннадий Головкин выставит титул чемпиона его организации в среднем весе на кон в поединке с Саулем Альваресом, несмотря на конфликт с мексиканцем.
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Ранее Альварес отказался от титула, который WBC хотела выставить на кон в его бою с Хулио Сезаром
«Сторона Альвареса может пытаться сделать, что хочет. Если они попытаются сделать
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