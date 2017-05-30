WBC рассчитывает, что Головкин выставит их титул на кон в бою с Альваресом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее Альварес отказался от титула, который WBC хотела выставить на кон в его бою с Хулио Сезаром Чавесом-младшим.