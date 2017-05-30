Левит и компания против Узбекистана. Кого Казахстан может выставить на Кубок Президента

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В первых числах июня в любительском боксе отечественных боксеров ждут сразу два крупных старта — Кубок Президента в Астане и матчи «Астана Арланс» в плей-офф Всемирной серии бокса. Тренерские штабы команд еще не объявили составы, но уже ясно, что ведущие боксеры страны в WSB на ринг не выйдут.

«Дома и стены помогают»

Перед ЧМ в Германии казахстанским сборникам необходимы победы. Однозначно. Каждому из членов команды, будь он новичок или с опытом, нужно будет показать свою способность побеждать в рядах главной команды страны. Промахи от зоркого глаза болельщиков не скроешь.

По признанию главного тренера национальной команды Мырзагали Айтжанова, в его распоряжении есть боксеры на четыре состава. Правда, сейчас у наставника нет вариантов для экспериментов. После чемпионата Азии в Ташкенте, где наши боксеры взяли одно «золото» на всех, требуется яркое победное выступление.

Естественно, теперь «домашний бонус» будет в пользу отечественных спортсменов. Но откровенного поражения болельщики ведь не простят и специалисты не похвалят.

Казахстан vs Узбекистан

У нас в стране болезненно относятся к поражениям боксеров от географических соседей. Кому-кому, а им проигрывать нельзя ни в каком случае. Не менее глубоко неудачи переживают и в Узбекистане.

После поражения «Узбек Тайгерс» в матчевой встрече с «Астана Арланс» перед ЧА команду соперников просто «закрыли». Никакого общения с прессой. Встряска дала эффект — разгромная победа на домашнем континентальном состязании.

В Узбекистане подготовили целое поколение интересных боксеров, а вид спорта вывели на первое место. Каждый знает Хасанбоя Дусматова и считает его лучшим боксером в мире. А Вы назовете состав нашей команды?

В Казахстане наблюдается обратный процесс. Прежние лидеры либо «ушли на пенсию», либо — «в отпуске». Получился провал, в определенной степени. В постоянной гонке за результатом и присмотром за фаворитами, затерялись молодые кандидаты.

Сегодня в национальной команде нет «золотой середины», которая бы взяла на себя бремя лидерства. Одни очень молоды и не опытны, другие, и их немного, свою работу делают, но вперед не рвутся. Яркого вожака в команде пока не видно.

Чего ждать?

Главный тренер «Астана Арланс» Нурлан Акурпеков рассчитывает на подмогу со стороны национальной команды, но, по всей видимости, ни Василий Левит, ни Камшыбек Кункабаев за «арланов» боксировать не будут. Оба вернулись с медалями континентального первенства, и обоим нужна серьезная соревновательная практика. И Кубок Президента для них будет проекцией будущего ЧМ.

Естественно, главное противостояние турнира, это бои боксеров Казахстана и Узбекистана.

До 49 килограммов

Ержан Жомарт — Нодиржон Мирзахмедов.

22-летний узбекский боксер не является основным в «Узбек Тайгерс» и вряд ли сможет остановить супермотивированного соперника. Что касается казахстанца, то ему нужно выигрывать турнир.

До 52 килограммов

Азамат Исакулов — Аброржон Кодиров

Небольшое преимущество на стороне казахстанского боксера. Кодиров за последние два года проиграл Олжасу Саттыбаеву и Азату Махметову.

До 56 килограммов

Кайрат Ералиев — Абдулхай Шарахматов

Явный фаворит — чемпион мира-2013 Ералиев. С другой стороны, Шарахматов знает, как побеждать казахстанцев. В WSB он выигрывал у Меирболата Тоитова и Ильяса Сулейменова.

До 60 килограммов

Адилет Курметов — Сулаймон Латипов

Два боксера примерно одного уровня.

До 64 килограммов

Бекдаулет Ибрагимов — Улугбек Комилов

В Ташкенте новичок сборной Казахстана проявил характер и добыл не только лицензию на ЧМ, но и бронзовую медаль на континентальном состязании.

До 69 килограммов

Абылайхан Жусупов — Фазлиддин Мелибоев

Оба боксера молоды, но перспективны. У Жусупова отличная оппозиция за позицию первого номера, а Мелибоев, это потенциальный дублер олимпийского призера Шахрама Гиясова. Одно из самых горячих противостояний.

До 75 килограммов

Абильхан Аманкул — Махмуд Гаипов

Молодая звездочка сборной Казахстана нацелен на олимпийское «золото». Он будет сверхмотивирован в Астане, если выйдет на ринг. Не исключено, что он отправится помогать «арланам» в плей-офф, и его заменят другим боксером. Возможно, соперником Гаипова станет Турсынбай Кулахмет, который выиграл у узбекского боксера на Исламиаде-2017.

До 81 килограмма

Ерик Альжанов — Козим Марданов

В Альжанов показал, что может «разобрать» даже самого сложного соперника. Разошедшегося казахстанца лишь в финале первенства Азии сумел остановить Бектемир Меликузиев. Соотечественник призера Олимпиады, конечно, послабее, и Альжанов должен его побеждать.

До 91 килограмма

Василий Левит — Мирзобек Хасанов

Боксеров объединяют очные встречи с кубинской звездой Эрисланди Савоном: оба ему проигрывали в WSB. Хасанову 23 года и он лишь раз выходил за «Узбек Тайгерс» в этом сезоне. Сейчас узбекская дружина находится в поиске основного тяжеловеса, и вряд ли им станет Мирзобек.

Свыше 91 килограмма

Камшыбек Кункабаев — Рустам Исмаилов

Камшыбек должен доказать, что он номер один в Казахстане. Как говорил сам боксер, ему не хватает опыта выступления на международных турнирах. Победа в Астане должна придать ему уверенности перед поездкой в Германию.

Добавим, что международный турнир в Астане начнется 5 июня. Наряду с «основой» Казахстан выставит еще несколько команд. Кроме узбекских боксеров на состязание приедут спортсмены из Кыргызстана, Таджикистана, Южной Кореи, Индии, России, Филиппин, Украины, Монголии и Ирана.