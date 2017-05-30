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30 мая 2017, 16:49 | Бокс | Vesti.kz

Олимпийский призер Василий Левит не будет выступать за «Астана Арланс»?

29-летний тяжеловес Василий Левит, скорее всего, не поможет «Астана Арланс» в текущем сезоне Всемирной серии бокса (WSB), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником арланов в полуфинале WSB станет Бритиш Лайнхартс. Увеличить
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Серебряный призер Олимпиады-2016 нацелен на «золото» мирового первенства в Германии. Ставку на боксера делает и главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов.

До ЧМ осталось около двух месяцев, и опытного боксера нужно «разогреть», а не травмировать, как это может случится со спортсменом в WSB. Все-таки в бою за «арланов» нужно будет идти до победного, а перед главным (возможно) турниром в карьере, Левиту лучше этого не делать.

Выступление на Кубке Президента выглядит намного интереснее. С одной стороны, соревновательная практика, с другой — поединок состоит из трех раундов, как и на первенстве мира.

Был Лет в похожей ситуации и год назад, прямо перед Олимпиадой. Тогда тяжеловес выбрал подготовку к Играм и стал серебряным медалистом состязания.

Напомним, первый матч полуфинальной серии Всемирной серии бокса против «Бритиш Лайнхартс» клуб «Астана Арланс» проведет 3 июня, а сборная Казахстана стартует в Кубке Президента на два дня позже — 5 числа.

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