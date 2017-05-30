Тим Цзю узнал имя своего следующего соперника

Ранее стало известно, что свой следующий бой Тим, выступающий в категории среднего веса, проведёт 22 июля в Тувумбе (Австралия). По информации Boxrec, оппонентом Цзю в этом поединке будет его соотечественник Нейтан Уэббер (2−0−0, 1 КО).

27 мая Тим Цзю одержал очередную победу на профессиональном ринге, нокаутировав в третьем раунде своего соотечественника Адама Фитцсиммонса (2−2).