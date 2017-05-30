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30 мая 2017, 14:25 | Бокс | Чемпионат.com

Тим Цзю узнал имя своего следующего соперника

Стал известен следующий соперник австралийского боксёра Тима Цзю (5−0, 3 KO), который является сыном бывшего чемпиона мира Кости Цзю.

Ранее стало известно, что свой следующий бой Тим, выступающий в категории среднего веса, проведёт 22 июля в Тувумбе (Австралия). По информации Boxrec, оппонентом Цзю в этом поединке будет его соотечественник Нейтан Уэббер (2−0−0, 1 КО).

27 мая Тим Цзю одержал очередную победу на профессиональном ринге, нокаутировав в третьем раунде своего соотечественника Адама Фитцсиммонса (2−2).
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