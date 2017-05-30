Санчес: Бой с Альваресом будет для Головкина одним из самых жёстких тестов

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Встреча этих боксёров запланирована на 16 сентября в Лас-Вегасе.

«Альварес будет одним из самых жёстких соперников… Сауль стал более зрелым, у него были хорошие поединки, и он заметно прибавил. Он стал лучше, если сравнивать его с тем, каким я его видел в моём зале пять лет назад. И, конечно же, то же самое относится и к Головкину. Это бой, который пришёл в правильный момент времени для обоих парней», — приводит слова Санчеса BoxingScene.