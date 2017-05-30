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https://sport.mail.ru/news/boxing/29917143/
30 мая 2017, 13:40 | Бокс | Чемпионат.com

Санчес: Бой с Альваресом будет для Головкина одним из самых жёстких тестов

Абель Санчес, тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия Головкина, считает, что Сауль Альварес будет одним из самых сложных соперников в карьере его подопечного.

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Встреча этих боксёров запланирована на 16 сентября в Лас-Вегасе.

«Альварес будет одним из самых жёстких соперников… Сауль стал более зрелым, у него были хорошие поединки, и он заметно прибавил. Он стал лучше, если сравнивать его с тем, каким я его видел в моём зале пять лет назад. И, конечно же, то же самое относится и к Головкину. Это бой, который пришёл в правильный момент времени для обоих парней», — приводит слова Санчеса BoxingScene.

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