Боксер Александр Усик: Если будем смотреть телек, мозги будут вытекать
Украинский боксер, чемпион мира Александр Усик раскритиковал образ жизни многих своих соотечественников, чьи интересы ограничены телевидением.
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В интервью на канале NewsOne боксер отметил, что украинцам надо заниматься саморазвитием, больше читать и меньше проводить время перед телевизором.
«Хочу сказать обычным людям, чтобы они прекращали смотреть телек, брали книги, чувствовали шелест бумаги, развивали себя и занимались спортом. Если мы будем смотреть телевизор, мы будем тупеть. Мозги будут вытекать, а нужно наоборот насыщать голову. Нам нужно развиваться, развивать страну, если мы хотим жить в сильном государстве. Мы стали
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