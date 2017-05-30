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30 мая 2017, 13:22 | Бокс | УНИАН

Боксер Александр Усик: Если будем смотреть телек, мозги будут вытекать

Украинский боксер, чемпион мира Александр Усик раскритиковал образ жизни многих своих соотечественников, чьи интересы ограничены телевидением.

Украинский боксер чемпион мира Александр Усик раскритиковал образ жизни многих своих соотечественников чьи интересы ограничены телевидением. Увеличить
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В интервью на канале NewsOne боксер отметил, что украинцам надо заниматься саморазвитием, больше читать и меньше проводить время перед телевизором.

«Хочу сказать обычным людям, чтобы они прекращали смотреть телек, брали книги, чувствовали шелест бумаги, развивали себя и занимались спортом. Если мы будем смотреть телевизор, мы будем тупеть. Мозги будут вытекать, а нужно наоборот насыщать голову. Нам нужно развиваться, развивать страну, если мы хотим жить в сильном государстве. Мы стали какими-то плаксами, постоянно причитаем — помогите, придите, защитите, дайте… Одним словом — терпилы… Нам нужно наконец-то начать работать и задуматься над тем, что нам в этой стране жить. Давайте будем сильными и перестанем кого-то ждать», — заявил Усик.

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