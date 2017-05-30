Боксер Александр Усик: Если будем смотреть телек, мозги будут вытекать

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В интервью на канале NewsOne боксер отметил, что украинцам надо заниматься саморазвитием, больше читать и меньше проводить время перед телевизором.

«Хочу сказать обычным людям, чтобы они прекращали смотреть телек, брали книги, чувствовали шелест бумаги, развивали себя и занимались спортом. Если мы будем смотреть телевизор, мы будем тупеть. Мозги будут вытекать, а нужно наоборот насыщать голову. Нам нужно развиваться, развивать страну, если мы хотим жить в сильном государстве. Мы стали какими-то плаксами, постоянно причитаем — помогите, придите, защитите, дайте… Одним словом — терпилы… Нам нужно наконец-то начать работать и задуматься над тем, что нам в этой стране жить. Давайте будем сильными и перестанем кого-то ждать», — заявил Усик.

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