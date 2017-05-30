Два воронежских боксера победили на турнире Fights of the future

Воронежский боксер Андрей Князев победил белорусского тяжеловеса Юрия Быховцева на турнире Fights of the future в субботу, 27 мая. Бой продлился восемь раундов, воронежец победил единогласным решением судей. Другой воронежский боксер Сергей Шарапов победил томича Александра Руднева нокаутом в пятом раунде.

По словам главы промоутерской компании Victory team Андрея Халайджана, у Сергея Шарапова есть нераскрытый потенциал. Спортсмен вернулся в бокс в 2015 году после восьмилетнего перерыва и одержал уже девять побед подряд.

— Когда Сергей принимал решение о переходе в профессиональный бокс, казалось, только я в него верю. Некоторые считали, что у него нет перспектив, меня отговаривали. А я считаю, что его потенциал раскрыт только на 50%. В ближайшем будущем у него будут еще более серьезные соперники, вы увидите, чего стоит Шарапов, — заверил Халайджан.