Бату Хасиков: Когда «Канело» поймет, как больно бьет Головкин, у него сразу испортится настроение

— Бату, какое впечатление на Вас произвел Геннадий Головкин в своем последнем бою с Дэниелом Джейкобсом?

— Получился интересный бой. Я не знаю всей подоплеки, но понятно, что все болельщики Головкина ждали от него более убедительной и яркой победы. Но нужно понимать, что спорт — это многогранная история, здесь возможно все, что угодно. В ходе боя спортсмен мог получить травму, может быть, были проблемы со сгонкой веса при подготовке к поединку, может, приболел… Поэтому лично я никаких выводов не делаю. Просто так сложился конкретный бой. Самое главное, что Геннадий победил. Это не означает, что его следующий поединок пройдет примерно на такой же волне. Думаю, что сам Головкин сделает выводы, и очень надеюсь, что поединок с Саулем Альваресом состоится, потому что это будет бой года.



— Как бы Вы посоветовали действовать Головкину в этом бою, учитывая сильные и слабые стороны Альвареса?

— Я бы, наверное, попытался навязать Альваресу прессинг, но для того, чтобы это сделать, нужно усилиться в защитных действиях. То есть, — больше перекрываться. Пытаться работать на ногах с Альваресом будет сложно, поскольку «Канело» достаточно быстр, но можно его прессинговать, заставить его идти назад, и, главное, — много работать, чтобы уже к поздним раундам мексиканец подустал, начал терять в скорости, и тогда уже можно будет реализовать собственные атаки. Поэтому Головкину нужно будет усилиться в отношении защиты и стараться навязать прессинг.



— А если посмотреть на этот бой с другого ракурса, — каковы шансы у Альвареса в бою против Головкина?

— Если Альварес будет очень хорошо готов функционально, сможет поддерживать высокий темп на протяжении всего боя, то он может переиграть GGG. Но, знаете, бой такая вещь — пока поединок не начался, сложно о чем-то говорить. Возможно, первое же попадание Геннадия в Альвареса повлечет за собой то, что у «Канело» испортится настроение, когда он поймет, как же больно бьет этот парень, и весь его план может посыпаться. Опять же, — это очень крутая и ожидаемая история, поэтому будем ждать этого боя и болеть будем, конечно, за Геннадия Головкина.



— Маловероятно, что Головкин сможет нокаутировать Альвареса?

— Нет, почему? Это вполне вероятно, но я не берусь делать прогнозы.



— В списке ТОП-10 pound-for-pound на какое место Вы бы поставили Головкина?

— Думаю, что на третье.



— А кому бы Вы отдали первую и вторую позиции?

— На первом месте — Василий Ломаченко, потому что я уже много лет за ним слежу, — еще с тех времен, когда он ярко выступал в любительском боксе, даже сам брал у него некоторые вещи на вооружение. Второй в моем рейтинге — Сергей Ковалев. Считаю, что он заслуживал победы в поединке с Андре Уордом. Там, конечно, сложная история. Один только момент, — это то, что Сергей отправил своего соперника в нокдаун. Как выиграл Уорд — так чемпионами не становятся. Поэтому Ковалев на втором месте, на третьем — Головкин.



— Что Вы думаете про бой-реванш между Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом? Какие нужно сделать выводы Сергею? Первый бой показал, что Ковалев ближе концу боя начал чувствовать усталость.

— Первый бой показал, что Сергей именно силы не рассчитал, а поднять уровень своей физической и функциональной подготовки — это самое легкое. Поэтому думаю, что Ковалев должен решить эту проблему. Сложнее чему-то научиться, но здесь после просмотра боя видно, что Сергей немного выдохся и затянулся к концу поединка, поэтому если он подтянет свою выносливость, что не является огромной проблемой для профессионала такого уровня, должно все получиться. Хотя и Уорд на месте тоже сидеть не будет….