Тренер Ковалёва пытался перейти в команду Уорда перед реваншем боксёров

Об этом рассказали менеджер и юрист Уорда — Джеймс Принс и Джош Дубин, которые хорошо знакомы с Джексоном, поскольку тот тренирует другого их клиента, Брайанта Дженингса. По их словам, Джексон совершил попытку сменить команду, когда промоутеры Уорда и Ковалёвыа пытались договориться о матче-реванше.

«Время от времени мы говорим с ним, так как он тренирует Брайанта Дженнингса, с которым мы сотрудничаем. Он ранее говорил мне о проблемах, которые испытывал с ними (командой Ковалёва). И не думаю, что это было большим секретом. Но потом он прямо сказал, что хотел бы присоединиться к нашей команде и даже назвал свою цену.

Было несколько телефонных звонков. Мы всё взвешивали и серьёзно рассматривали его предложение. Это обсуждалось в течение нескольких недель. Люди не пытаются покинуть свою команду, если всё идёт хорошо. Я думаю, что Джон знает нас достаточно хорошо, чтобы понимать, что мы уважаем навыки, которые приносит с собой специалист, и правильно к нему относимся, — цитирует Дубина BoxingScene.

Принс, в свою очередь, добавил: «Дело в том, что Ковалёв действительно не слушает человека в своём углу. Дело в том, что Джексон хотел бы работать с американцами. Он хочет быть там, где его уважают. Мы окажем ему большое уважение в нашем тренировочном лагере.

Вы видите те же вещи, что и мы. Ковалёв — русский, который хочет быть окружённым русскими людьми. Представьте, что есть человек, который вас обучает, задаёт вам направление для работы. А затем, для телевизора вы пытаетесь выдвинуть на передний план кого-то другого. Поэтому я сочувствую Джексону.