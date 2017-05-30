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https://sport.mail.ru/news/boxing/29913198/
30 мая 2017, 9:52 | Бокс | АиФ Екатеринбург

Боксер Денис Лебедев прибудет в Екатеринбург 1 июля

Примерно в эти же сроки планируется приезд в уральскую столицу и его соперника австралийца Марка Фланагана.

Боксер Денис Лебедев, который станет соперником австралийца Марка Фланагана в главном бою вечера 10 июля в Екатеринбурге, предварительно прибудет в Екатеринбург 1 июля, где у него пройдет завершающий этап подготовки к бою, сообщил 30 мая «АиФ-Урал» исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.

«Это обычная практика для боксеров, примерно за неделю до поединка они приезжают в город, где пройдут бои, здесь они сгоняют вес, проводят последние тренировки, — сказал Титов. — Сейчас Денис тренируется в США. Приезд австралийца Фланагана планируется за неделю до боя. На данный момент уже реализовано порядка двух тысяч билетов. Мы, конечно, ожидаем аншлаг».

На профессиональном ринге 37-летний российский боксер-тяжеловес Денис Лебедев провел 29 боев и одержал 26 побед. На счету 26-летнего Фланагана 22 победы (15 нокаутом) и четыре поражения.

Титов отметил, что в июле не исключен приезд в Екатеринбург легенды бокса филиппинца Мэнни Пакиао. Это может случиться сразу после его поединка 2 июля против австралийца Джеффа Хорна в Брисбене. Возможно, Пакиао будет присутствовать на бое Лебедев-Фланаган. Не исключено, что Пакиао свой следующий поединок, после австралийского, проведет именно в Екатеринбурге.

Также Титов анонсировал турнир по ММА в октябре-ноябре в Екатеринбурге. Поединки также состоятся в ДИВСе.
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