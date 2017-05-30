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30 мая 2017, 9:19 | Бокс | Vesti.kz

Американский эксперт объяснил, почему Канату Исламу не нужен бой с Джеймсом Кирклендом

Представитель команды профессионального боксера Бобби Ганна, выступающего в первом тяжелом весе, американский эксперт Джо Мак рассказал корреспонденту Vesti.kz, почему казахстанскому боксеру-профессионалу первого среднего веса Канату Исламу не нужен поединок с американцем Джеймсом Кирклендом.

Этот поединок может состоится в сентябре в Астане. Увеличить
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«Канату не нужен этот бой. Киркленд и раньше не имел огромной армии поклонников. Прошло два года с его последнего боя, думаете половина США ждет его боя? Согласен этот соперник больше на слуху, чем Норберто Гонсалес, однако поединок с ним будет лишней тратой времени. А времени у Ислама все меньше. Лучше поискать других соперников и если надо, то поиграть с весом. Ислам хороший боксер, ему нужно посмелее выбирать себе оппозицию», — отметил Джо Мак.

Тем временем, экс-тренер российского боксера Сергея Ковалева Дерек Сантос-Россарио заявил, что бой с Кирклендом откроет перед Исламом новые двери.

Ранее появилась информация о том, что представители Ислама и Киркленда ведут переговоры по бою в Астане. Американский боксер заявил, что поездка в Казахстан не станет для него проблемой.

Напомним, в своем последнем бою Ислам по итогам 12 раундов победил мексиканца Норберто Гонсалеса и завоевал пояса чемпиона мира по версиям WBO NABO и WBA Inter-Сontinental в первом среднем весе. Теперь в послужном списке казахстанца 24 победы, 19 из которых нокаутом.

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