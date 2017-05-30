Американский эксперт объяснил, почему Канату Исламу не нужен бой с Джеймсом Кирклендом

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«Канату не нужен этот бой. Киркленд и раньше не имел огромной армии поклонников. Прошло два года с его последнего боя, думаете половина США ждет его боя? Согласен этот соперник больше на слуху, чем Норберто Гонсалес, однако поединок с ним будет лишней тратой времени. А времени у Ислама все меньше. Лучше поискать других соперников и если надо, то поиграть с весом. Ислам хороший боксер, ему нужно посмелее выбирать себе оппозицию», — отметил Джо Мак.

Тем временем, экс-тренер российского боксера Сергея Ковалева Дерек Сантос-Россарио заявил, что бой с Кирклендом откроет перед Исламом новые двери.

Ранее появилась информация о том, что представители Ислама и Киркленда ведут переговоры по бою в Астане. Американский боксер заявил, что поездка в Казахстан не станет для него проблемой.