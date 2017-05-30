Американский эксперт объяснил, почему Канату Исламу не нужен бой с Джеймсом Кирклендом
Представитель команды профессионального боксера Бобби Ганна, выступающего в первом тяжелом весе, американский эксперт Джо Мак рассказал корреспонденту Vesti.kz, почему казахстанскому
боксеру-профессионалу первого среднего веса Канату Исламу не нужен поединок с американцем Джеймсом Кирклендом.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Канату не нужен этот бой. Киркленд и раньше не имел огромной армии поклонников. Прошло два года с его последнего боя, думаете половина США ждет его боя? Согласен этот соперник больше на слуху, чем Норберто Гонсалес, однако поединок с ним будет лишней тратой времени. А времени у Ислама все меньше. Лучше поискать других соперников и если надо, то поиграть с весом. Ислам хороший боксер, ему нужно посмелее выбирать себе оппозицию», — отметил Джо Мак.
Тем временем,
Ранее появилась информация о том, что представители Ислама и Киркленда ведут переговоры по бою в Астане. Американский боксер заявил, что поездка в Казахстан не станет для него проблемой.
Напомним, в своем последнем бою Ислам по итогам 12 раундов победил мексиканца Норберто Гонсалеса и завоевал пояса чемпиона мира по версиям WBO NABO и WBA
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter