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30 мая 2017, 8:53 | Бокс | Р-Спорт

Андрей Рябинский: Рахиму Чахкиеву нужно завязывать с карьерой боксера

МОСКВА, 30 мая — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Олимпийскому чемпиону 2008 года, бывшему обладателю пояса IBO в первом тяжелом весе россиянину Рахиму Чахкиеву нужно завязывать карьеру профессионального боксера, заявил агентству «Р-Спорт» глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

На профессиональном ринге 34-летний Чахкиев одержал 26 побед (19 нокаутом) при трех поражениях. В декабре 2016 года он потерпел неудачу в бою со своим соотечественником Максимом Власовым.

«Рахим остается клиентом “Мира бокса” и другом. Но я ему сказал свое мнение. Я считаю, что ему с боксом надо завязывать. Пошли на спад. Рахим стал чемпионом мира по версии IBO. Это первый и единственный ингуш, который выигрывал чемпионский пояс. При этом он и олимпийский чемпион. Рахим многого добился в своей жизни, но сейчас качество бокса уже не то. Мне кажется, ему надо заниматься другой деятельностью», — сказал Рябинский.
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