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https://sport.mail.ru/news/boxing/29912465/
30 мая 2017, 9:13 | Бокс | Vesti.kz

Озвучен «реалистичный» прогноз PPV-продаж на бой Головкина и «Канело»

Журналист Boxing247.com Джеймс Слейтер сделал «более реалистичный» прогноз относительно ожидаемых продаж платных трансляций (PPV) на сентябрьский бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

Ранее промоутер мексиканца спрогнозировал цифры в районе трех миллионов PPV. Увеличить
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Ранее промоутер мексиканского боксера Оскар Де Ла Хойя спрогнозировал, что продажи составят около трех миллионов PPV. Если его прогноз сбудется, то бой Головкин — «Канело» может стать самым кассовым в истории бокса после боя Мейвезер — Пакьяо. Однако журналист сомневается, что поединок покажет такие цифры.

«Обсуждения того, где должен пройти бой — в Далласе и Лас-Вегасе, выглядят второстепенными по сравнению с другим чрезвычайно спорным заявлением Оскара Де Ла Хойи о таких чудовищных цифрах PPV-продаж. Три миллиона, серьезно? «Канело» обладает огромной фанатской базой, и в некоторых боях ему удавалось собирать по миллиону PPV, тогда как его поединок с Флойдом Мейвезером-младшим привлек 2,2 миллиона.

Однако Головкин, несмотря на статус одного из лучших боксеров в pound-for-pound, пока и близко не подбирался к таким цифрам. Поединок с Альваресом будет самым значимым в его карьере, но даже со звездной мощью «Канело» сможет ли он реально собрать три миллиона PPV? Как насчет двух миллионов? Цифра в районе между одним и двумя миллионами выглядит более реалистичной по сравнению с прогнозом Оскара. Но одно ясно: рекорд в 4,6 миллиона PPV, которые собрал бой Мейвезер — Пакьяо, находится в безопасности, — говорится в заметке.

Добавим, что пока не озвучены официальные данные относительно PPV-продаж на майский бой между «Канело» и Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Но по данным ESPN, речь идет о «тираже» в 1,2 миллиона проданных платных трансляций. После этого Де Ла Хойя провозгласил Альвареса новым королем PPV.

Для сравнения, последний поединок Головкина против американца Дэниэла Джейкобса (32−2, 20 КО), состоявшийся в марте в Нью-Йорке, может похвастаться лишь цифрами в 170 тысяч проданных трансляций.

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