Озвучен «реалистичный» прогноз PPV-продаж на бой Головкина и «Канело»
Журналист Boxing247.com Джеймс Слейтер сделал «более реалистичный» прогноз относительно ожидаемых продаж платных трансляций (PPV) на сентябрьский бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).
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Ранее промоутер мексиканского боксера Оскар Де Ла Хойя спрогнозировал, что продажи составят около трех миллионов PPV. Если его прогноз сбудется, то бой Головкин — «Канело» может стать самым кассовым в истории бокса после боя Мейвезер — Пакьяо. Однако журналист сомневается, что поединок покажет такие цифры.
«Обсуждения того, где должен пройти бой — в Далласе и
Однако Головкин, несмотря на статус одного из лучших боксеров в
Добавим, что пока не озвучены официальные данные относительно
Для сравнения, последний поединок Головкина против американца Дэниэла Джейкобса (32−2, 20 КО), состоявшийся в марте в
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