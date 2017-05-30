Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29912333/
30 мая 2017, 8:52 | Бокс | Р-Спорт

Рябинский: Александр Поветкин по итогам боя с Руденко должен попасть в рейтинг WBA

МОСКВА, 30 мая — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Россиянин Александр Поветкин по итогам боя с украинцем Андреем Руденко должен попасть в рейтинг WBA, а также планируется, что на кону июльского боя будет стоять региональный титул, заявил агентству «Р-Спорт» глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

<em>МОСКВА 30 мая — <nobr>Р-Спорт</nobr> Василий <nobr>Конов-мл.</nobr> </em>Россиянин Александр <span class=error>Поветкин</span> по итогам боя с украинцем Андреем <span class=error>Руденко</span> должен попасть в рейтинг WBA а также планируется что на кону июльского боя будет стоять региональный титул заявил агентству Р-Спорт глава промоутерской компании Мир бокса Андрей <span class=error>Рябинский</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поветкин проведет бой с Руденко 1 июля в Москве. Россиянин свой последний поединок провел в декабре в Екатеринбурге, нокаутировав француза Йоанна Дюопа, заменившего канадца Бермейна Стиверна, с которым Поветкин должен был провести поединок за титул временного чемпиона по версии WBC. Перед боем стало известно, что одна из допинг-проб Поветкина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

WBC в марте отстранила российского боксера на неопределенный срок, а Международная боксерская федерация (IBF) заявила, что не будет включать бывшего регулярного чемпиона WBA Поветкина в свой рейтинг в течение года. В рейтингах WBA и WBO россиянина на тот момент не было. После вердикта WBC Рябинский сообщил агентству «Р-Спорт», что боксер будет проводить бои по другим версиям.

«Планируется, что после этого боя Поветкин войдет в рейтинг WBA, и планируется, что на кону боя с Руденко будет стоять региональный титул. Какой, мы объявим позднее. Это обсуждаемая тема, но не обращайте на это внимания. Реально этот бой делается для того, чтобы Саша мягко вернулся в рейтинги и для того, чтобы не пропадал инстинкт бойца. Руденко вполне в состоянии огрызаться, и он составит Саше плотненькую конкуренцию, что нам и надо. В итоге Саша окажется в рейтингах и дальше двинется к своей цели», — сказал Рябинский.

«Получается так, что Саша после этого боя должен оказаться в рейтингах как можно большего количества организаций, — продолжил собеседник агентства. — Титульный бой в карьере Саши точно будет, мы же туда и идем».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота