Рябинский: Александр Поветкин по итогам боя с Руденко должен попасть в рейтинг WBA
МОСКВА, 30 мая —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Россиянин Александр Поветкин по итогам боя с украинцем Андреем Руденко должен попасть в рейтинг WBA, а также планируется, что на кону июльского боя будет стоять региональный титул, заявил агентству «Р-Спорт» глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
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Поветкин проведет бой с Руденко 1 июля в Москве. Россиянин свой последний поединок провел в декабре в Екатеринбурге, нокаутировав француза Йоанна Дюопа, заменившего канадца Бермейна Стиверна, с которым Поветкин должен был провести поединок за титул временного чемпиона по версии WBC. Перед боем стало известно, что одна из
WBC в марте отстранила российского боксера на неопределенный срок, а Международная боксерская федерация (IBF) заявила, что не будет включать бывшего регулярного чемпиона WBA Поветкина в свой рейтинг в течение года. В рейтингах WBA и WBO россиянина на тот момент не было. После вердикта WBC Рябинский сообщил агентству «Р-Спорт», что боксер будет проводить бои по другим версиям.
«Планируется, что после этого боя Поветкин войдет в рейтинг WBA, и планируется, что на кону боя с Руденко будет стоять региональный титул. Какой, мы объявим позднее. Это обсуждаемая тема, но не обращайте на это внимания. Реально этот бой делается для того, чтобы Саша мягко вернулся в рейтинги и для того, чтобы не пропадал инстинкт бойца. Руденко вполне в состоянии огрызаться, и он составит Саше плотненькую конкуренцию, что нам и надо. В итоге Саша окажется в рейтингах и дальше двинется к своей цели», — сказал Рябинский.
«Получается так, что Саша после этого боя должен оказаться в рейтингах как можно большего количества организаций, — продолжил собеседник агентства. — Титульный бой в карьере Саши точно будет, мы же туда и идем».
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