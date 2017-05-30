Рябинский: Александр Поветкин по итогам боя с Руденко должен попасть в рейтинг WBA

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Поветкин проведет бой с Руденко 1 июля в Москве. Россиянин свой последний поединок провел в декабре в Екатеринбурге, нокаутировав француза Йоанна Дюопа, заменившего канадца Бермейна Стиверна, с которым Поветкин должен был провести поединок за титул временного чемпиона по версии WBC. Перед боем стало известно, что одна из допинг-проб Поветкина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

WBC в марте отстранила российского боксера на неопределенный срок, а Международная боксерская федерация (IBF) заявила, что не будет включать бывшего регулярного чемпиона WBA Поветкина в свой рейтинг в течение года. В рейтингах WBA и WBO россиянина на тот момент не было. После вердикта WBC Рябинский сообщил агентству «Р-Спорт», что боксер будет проводить бои по другим версиям.

«Планируется, что после этого боя Поветкин войдет в рейтинг WBA, и планируется, что на кону боя с Руденко будет стоять региональный титул. Какой, мы объявим позднее. Это обсуждаемая тема, но не обращайте на это внимания. Реально этот бой делается для того, чтобы Саша мягко вернулся в рейтинги и для того, чтобы не пропадал инстинкт бойца. Руденко вполне в состоянии огрызаться, и он составит Саше плотненькую конкуренцию, что нам и надо. В итоге Саша окажется в рейтингах и дальше двинется к своей цели», — сказал Рябинский.

«Получается так, что Саша после этого боя должен оказаться в рейтингах как можно большего количества организаций, — продолжил собеседник агентства. — Титульный бой в карьере Саши точно будет, мы же туда и идем».