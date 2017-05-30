Нападкам Мейвезера в адрес Головкина в преддверии боя с «Канело» нашли объяснение
Обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз считает, что нападкам американца Флойда
Мейвезера-младшего в адрес чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) в преддверии его боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) есть объяснение.
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Ранее
«Мейвезер утверждает, что есть три боксера, способные побить Головкина, но их имен он не назвал. Хотя в прошлом он призывал Геннадия подняться в 175 фунтов для боя с Андре Уордом. Следовательно, Уорд может быть в их числе.
Флойд говорит, что Головкин делает много ошибок, но может GGG все же делает
Надеюсь, Флойд не призовет Геннадия подняться в 175 фунтов для боя с Уордом или Сергеем Ковалевым, потому что это подорвет все его аргументы. Его «список трех» имеет смысл, только если там будут боксеры близкие к весу определенного боксера. Нечестно просить Головкина подняться на две категории, чтобы сразиться с
Если Альварес проиграет Головкину, тогда Мейвезер будет вынужден смириться и придумать
Не по этой ли причине Флойд думает, что «Канело» побьет Головкина? Другими словами, возможно, он просто желает этого, а не
Мэйвезер часто раздает Альваресу комплименты. Флойд сам является промоутером. Неужели он надеется продвигать «Канело» в будущем? Но вряд ли Сауль планирует оставить Golden Boy в ближайшее время или
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