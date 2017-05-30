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https://sport.mail.ru/news/boxing/29912149/
30 мая 2017, 9:10 | Бокс | Vesti.kz

Нападкам Мейвезера в адрес Головкина в преддверии боя с «Канело» нашли объяснение

Обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз считает, что нападкам американца Флойда Мейвезера-младшего в адрес чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) в преддверии его боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) есть объяснение.

Американец продолжает утверждать что мексиканец побьет GGG. Увеличить
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Ранее Мейвезер-младший заявил, что Головкин медленный и допускает много ошибок, и потому «Канело» побьет его. При этом американец заявил, что есть несколько парней, способных победить GGG, и мексиканец возглавляет этот список.

«Мейвезер утверждает, что есть три боксера, способные побить Головкина, но их имен он не назвал. Хотя в прошлом он призывал Геннадия подняться в 175 фунтов для боя с Андре Уордом. Следовательно, Уорд может быть в их числе.

Флойд говорит, что Головкин делает много ошибок, но может GGG все же делает что-то правильно, раз остается непобежденным. Головкин недавно побил Дэниэла Джейкобса. Не уверен, что Джейкобс был из тройки тех, о ком говорил Мейвезер. Но если это так, то Флойду придется сократить свой список до двух боксеров, а если и «Канело» не сможет победить Головкина, то и вовсе до одного.

Надеюсь, Флойд не призовет Геннадия подняться в 175 фунтов для боя с Уордом или Сергеем Ковалевым, потому что это подорвет все его аргументы. Его «список трех» имеет смысл, только если там будут боксеры близкие к весу определенного боксера. Нечестно просить Головкина подняться на две категории, чтобы сразиться с кем-то из полтуяжеловесов. Сам Мейвезер не поднимался в средний вес, когда выступал в полусреднем. И мы не видели, как он дерется с Головкиным в 160 фунтах, несмотря на то, что GGG был готов на такой бой.

Если Альварес проиграет Головкину, тогда Мейвезер будет вынужден смириться и придумать кого-то еще, кто мог бы побить Геннадия. Надеюсь, он не станет бесконечно подбирать таких боксеров и каждый раз проваливаться в прогнозах. Если Головкин побьет «Канело», то это будет невыгодно для Мэйвезера. Ведь если не считать Эрисланди Лару, единственным, кто нанес Альваресу поражение, как раз был Флойд. В случае победы Головкина над «Канело» Мейвезер уже не будет тем единственным. К тому же в мире бокса уже будут использовать имя Головкина вместо Мейвезера, когда будут говорить о «Канело».

Не по этой ли причине Флойд думает, что «Канело» побьет Головкина? Другими словами, возможно, он просто желает этого, а не по-настоящему в это верит. Печально, если Флойд вбирает «Канело» только из-за личной выгоды. Хочется думать, что Мейвезер все-таки честно делает свои прогнозы на этот поединок.

Мэйвезер часто раздает Альваресу комплименты. Флойд сам является промоутером. Неужели он надеется продвигать «Канело» в будущем? Но вряд ли Сауль планирует оставить Golden Boy в ближайшее время или когда-либо. Однако для Mayweather Promotions стало бы огромным плюсом подписание такого боксера, — написал автор.

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