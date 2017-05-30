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https://sport.mail.ru/news/boxing/29911940/
30 мая 2017, 9:09 | Бокс | Vesti.kz

Экс-тренер Ковалева: Бой с Кирклендом откроет перед Исламом новые двери и поможет росту популярности в США

Экс-тренер российского боксера-профессионала Сергея Ковалева Дерек Сантос-Россарио рассказал корреспонденту Vesti.kz, зачем казахстанцу Канату Исламу, выступающему в первом среднем весе, бой с американцем Джеймсом Кирклендом.

Сообщалось что стороны ведут переговоры о бое в сентябре в Астане. Увеличить
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«Я слышал об этом. На мой взгляд, все это поможет популяризировать Каната в американских боксерских СМИ и среди американских любителей бокса. Многие горят желанием увидеть Киркленда в деле. Это боксер-скандалист, который, представляет наибольшую опасность в первых трех раундах боя. Он был очень перспективным, пока его тренер Энн Вольф, которая была единственной женщиной в профи-боксе, не выбрала странный подход к тренировкам. На мой взгляд ее нестандартный способ подготовки повлиял на Киркленда.

В текущее время, если сделать опрос среди поклонников бокса, половина из них скажет, что еще не знает, кто такой Канат и в каком весе он дерется. Это правда. Поэтому он должен победить в этом бою и это откроет ему новые двери. У него хороший рекордс и теперь надо заставить говорить о себе в США в качестве претендента на главный титул. Я желаю его команде удачи, они заслуживают топовых боев, — отметил Сантос.

В своем последнем бою Ислам по итогам 12 раундов взял верх над мексиканцем Норберто Гонсалесом и завоевал пояса чемпиона мира по версиям WBO NABO и WBA Inter-Сontinental в первом среднем весе. В послужном списке казахстанца 24 победы, 19 из которых нокаутом.

Благодаря этому успеху Ислам поднялся на 27 позиций в рейтинге BoxRec в первом среднем весе и теперь занимает 26-е место.

Недавно появилась информация о том, что представители Ислама и Киркленда ведут переговоры по бою, который может пройти 9 сентября в Астане. Американский боксер заявил, что поездка в Казахстан не станет для него проблемой.

Отметим, что 33-летний Киркленд не выходил на ринг после досрочного поражения мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу в мае 2015 года. На счету американца 34 профессиональных боя — 32 победы и два поражения.

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