Флойд Мейвезер-младший сделал прогноз на бой Головкин — Альварес
Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший сделал прогноз на предстоящий бой между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я действительно считаю, что Головкин обладает хорошей ударной силой. Но он медлительный и допускает много ошибок. Знаете, бокс сейчас стал другим.
Считаю ли я, что Головкин может побить «Канело»? Абсолютно нет. Есть несколько парней, способных победить GGG, и «Канело» возглавляет этот список. Я верю, что «Канело» побьет его.
Я не думаю, что их бой продлится всю дистанцию. «Канело» — один из лучших боксеров в мире на данный момент. Я снимаю шляпу перед ним. Альварес побьет Головкина, — цитирует
При этом Флойд не в первый раз высказывается в адрес Головкина, а также его поединка с «Канело». В одном из последних интервью
Флойд и ранее заявлял, что склоняется к победе «Канело» в бою с Головкиным. В этой связи для американца подготовили список отмазок на тот случай, если мексиканец проиграет GGG. Также СМИ заметили, что Мейвезер часто упоминает имя Головкина, когда его даже не просят, но сам выбирает Конора МакГрегора, у которого нет боксерского опыта.
Между тем, промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя предложил
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