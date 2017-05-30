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«Я действительно считаю, что Головкин обладает хорошей ударной силой. Но он медлительный и допускает много ошибок. Знаете, бокс сейчас стал другим.

Считаю ли я, что Головкин может побить «Канело»? Абсолютно нет. Есть несколько парней, способных победить GGG, и «Канело» возглавляет этот список. Я верю, что «Канело» побьет его.

Я не думаю, что их бой продлится всю дистанцию. «Канело» — один из лучших боксеров в мире на данный момент. Я снимаю шляпу перед ним. Альварес побьет Головкина, — цитирует Мейвезера-младшего Boxingnews24.com.

При этом Флойд не в первый раз высказывается в адрес Головкина, а также его поединка с «Канело». В одном из последних интервью Мейвезер-младший выразил недоумение по поводу того, что публика сходит с ума по Головкину. Американец отметил, что даже в свои 40 лет он с легкостью бы побил GGG, в котором он не видит ничего необычного.

Флойд и ранее заявлял, что склоняется к победе «Канело» в бою с Головкиным. В этой связи для американца подготовили список отмазок на тот случай, если мексиканец проиграет GGG. Также СМИ заметили, что Мейвезер часто упоминает имя Головкина, когда его даже не просят, но сам выбирает Конора МакГрегора, у которого нет боксерского опыта.