Президент WBC высказался о конфликте с «Канело» и его нежелании драться с Головкиным за титул организации

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«Команда «Канело» может пытаться и делать все, что хочет, чемпионом WBC является Головкин. Даже если они пытаются что-то сделать, Головкин ни в коем случае не согласится с этим, потому что он наш чемпион.

Ситуация с «Канело» очень простая, практичная и открытая, WBC абсолютно ничего не имеет против «Канело» или кого-либо еще. Единственное, что WBC делает, так это предлагает дружбу, возможности и безусловную поддержку. Он этого не видит, это вопрос пересмотра истории, потому что факты налицо, — цитирует Сулеймана BoxingScene.com.

Ранее «Канело» заявил, что в бою с Головкиным, который намечен на 16 сентября, он не будет претендовать на пояс WBC, принадлежащий GGG. Причиной тому послужил прошлогодний конфликт между мексиканцем и Советом из-за разногласий по поводу защиты титула против Головкина, который Альварес в итоге отдал казахстанцу без боя.

На этом фоне «Канело» также отказался от «праздничного» пояса, который WBC создал специально для его поединка против соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего (50−2−1, 32 КО), который прошел 6 мая в Лас-Вегасе и завершился победой Альвареса.

Ожидается, что на кону поединка 16 сентября будут стоять четыре титула — WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, которые принадлежат Головкину. При этом «Канело» выставит свой пояс чемпиона мира в среднем весе по версии авторитетного журнала The Ring.