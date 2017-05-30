Президент WBC высказался о конфликте с «Канело» и его нежелании драться с Головкиным за титул организации
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман высказался по поводу конфликта с бывшим чемпионом организации Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), а также о нежелании мексиканца драться с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) за его титул WBC в среднем весе.
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«Команда «Канело» может пытаться и делать все, что хочет, чемпионом WBC является Головкин. Даже если они пытаются
Ситуация с «Канело» очень простая, практичная и открытая, WBC абсолютно ничего не имеет против «Канело» или
Ранее «Канело» заявил, что в бою с Головкиным, который намечен на 16 сентября, он не будет претендовать на пояс WBC, принадлежащий GGG. Причиной тому послужил прошлогодний конфликт между мексиканцем и Советом
На этом фоне «Канело» также отказался от «праздничного» пояса, который WBC создал специально для его поединка против соотечественника Хулио Сезара
Ожидается, что на кону поединка 16 сентября будут стоять четыре титула — WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, которые принадлежат Головкину. При этом «Канело» выставит свой пояс чемпиона мира в среднем весе по версии авторитетного журнала The Ring.
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