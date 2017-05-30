Леффлер пристыдил «Канело», Юбенка и Сондерса за «бегство» от Головкина в 2016 году
Промоутер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Том Леффлер пристыдил топовых средневесов, которые в прошлом году уклонились от боя с его подопечным.
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Один из читателей твиттера Леффлера заявил, что Головкин «не уважает бокс», так как выбирает в соперники полусредневесов, и потому казахстанцу должно быть стыдно, как и промоутеру, который защищает его.
На что Леффлер ответил: «Стыдно должно быть “Канело”, Юбенку и Сондерс за то, что они не захотели драться в с Головкиным прошлом году. Брук поднялся после того, как все топовые средневесы убежали».
Напомним, в сентябре 2016 года Головкин в Лондоне встречался с полусредневесом из Великобритании Келлом Бруком и досрочно победил его. Поединок был остановлен в пятом раунде после того, как секундант британца выбросил на ринг полотенце. Позже стало известно, что у Брука сломана глазница и ему потребуется операция.
При этом на этот период команда Головкина вела переговоры с другим британцем, но уже средневесом Крисом
Тем не менее, стоит отметить, что уже 16 сентября состоится бой между Головкиным и «Канело». Сторонам осталось лишь определиться с местом его проведения.
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