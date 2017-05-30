Леффлер пристыдил «Канело», Юбенка и Сондерса за «бегство» от Головкина в 2016 году

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Один из читателей твиттера Леффлера заявил, что Головкин «не уважает бокс», так как выбирает в соперники полусредневесов, и потому казахстанцу должно быть стыдно, как и промоутеру, который защищает его.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Nope ggg is a guy who "respect box" so he shouldn't have cherry picked a ww like he did. Shame on him and you for defending him. <a href="https://t.co/tt5HhVqgE1">https://t.co/tt5HhVqgE1</a></p>— godlike (@jrosales13) <a href="https://twitter.com/jrosales13/status/868838300605403139">28 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На что Леффлер ответил: «Стыдно должно быть “Канело”, Юбенку и Сондерс за то, что они не захотели драться в с Головкиным прошлом году. Брук поднялся после того, как все топовые средневесы убежали».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Shame on you for not being able to get Canelo, BJS and Eubank to fight GGG last year, Brook stepped up when top MWs were running <a href="https://t.co/cgXo349yel">https://t.co/cgXo349yel</a></p>— Tom Loeffler (@TomLoeffler1) <a href="https://twitter.com/TomLoeffler1/status/868981459192696833">29 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Напомним, в сентябре 2016 года Головкин в Лондоне встречался с полусредневесом из Великобритании Келлом Бруком и досрочно победил его. Поединок был остановлен в пятом раунде после того, как секундант британца выбросил на ринг полотенце. Позже стало известно, что у Брука сломана глазница и ему потребуется операция.

При этом на этот период команда Головкина вела переговоры с другим британцем, но уже средневесом Крисом Юбенком-младшим. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера. Также GGG пытался заполучить бои с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом и Билли Джо Сондерсом, владеющим титулом WBO в среднем весе, но безуспешно.

Тем не менее, стоит отметить, что уже 16 сентября состоится бой между Головкиным и «Канело». Сторонам осталось лишь определиться с местом его проведения.