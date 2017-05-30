Сондерс назвал Головкина «мокрой крысой»

Промоутер Головкина Том Леффлер написал в твиттере, что в прошлом году казахстанский боксер был вынужден драться с Келлом Бруком (36−2, 25 КО) из-за того, что топовые средневесы, в числе которых был и Сондерс, отказались.



На это Билли Джо ответил следующее:



«Никто не убегал! Я побьют эту мокрую крысу! Но вы хотите драться только с полусредневесами или боксерами первого среднего веса», — написал Сондерс в твиттере.



Напомним, Сондерс владеет поясом WBO в среднем весе, которого не хватает Головкину, чтобы стать абсолютным чемпионом дивизиона.