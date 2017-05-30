Сондерс назвал Головкина «мокрой крысой»
Британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) в очередной раз обозвал Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
Промоутер Головкина Том Леффлер написал в твиттере, что в прошлом году казахстанский боксер был вынужден драться с Келлом Бруком (36−2, 25 КО)
На это Билли Джо ответил следующее:
«Никто не убегал! Я побьют эту мокрую крысу! Но вы хотите драться только с полусредневесами или боксерами первого среднего веса», — написал Сондерс в твиттере.
Напомним, Сондерс владеет поясом WBO в среднем весе, которого не хватает Головкину, чтобы стать абсолютным чемпионом дивизиона.
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