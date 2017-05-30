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https://sport.mail.ru/news/boxing/29910376/
30 мая 2017, 2:37 | Бокс | Sports.kz

Сондерс назвал Головкина «мокрой крысой»

Британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) в очередной раз обозвал Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Промоутер Головкина Том Леффлер написал в твиттере, что в прошлом году казахстанский боксер был вынужден драться с Келлом Бруком (36−2, 25 КО) из-за того, что топовые средневесы, в числе которых был и Сондерс, отказались.

На это Билли Джо ответил следующее:

«Никто не убегал! Я побьют эту мокрую крысу! Но вы хотите драться только с полусредневесами или боксерами первого среднего веса», — написал Сондерс в твиттере.

Напомним, Сондерс владеет поясом WBO в среднем весе, которого не хватает Головкину, чтобы стать абсолютным чемпионом дивизиона.

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