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29 мая 2017, 17:09 | Бокс | Vesti.kz

Американский журналист: В бою Турарова был низкий уровень оппозиции. Хотелось бы увидеть его с более искусным бойцом

Американский журналист сайта Delcotimes.com Джэк МакКафери в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал досрочную победу казахстанского боксера-профессионала Жанкоша Турарова.

Казахстанец победил нокаутом в третьем раунде. Увеличить
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«Он очень хороший боксер. Хотелось бы отметить его резвость. Однако во время поединка сразу бросался в глаза низкий уровень его оппозиции. Соперник попросту не имел никаких шансов на успех. Я уверен, что гораздо интереснее было бы посмотреть бой Турарова с более искусным бойцом», — отметил МакКафери.

В минувшие выходные 26-летний Тураров одержал 21-ю победу на профессиональном ринге. В своем поединке, который прошел в андеркарте у Каната Ислама, он уже в третьем раунде отправил в нокаут 36-летнего мексиканца Густаво Гарибая. Видео боя можно посмотреть здесь. Для казахстанца это 15-й досрочная победа, а Гарибай потерпел девятое поражение в карьере при 13-ти победах и двух ничьих.

Добавим, что латиноамериканский журналист Армандо Мендоза отметил, что у Турарова великолепные перспективы.

Напомним, Тураров заявил, что его следующий поединок в Астане 9 сентября может стать титульным.

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