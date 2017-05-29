Американский журналист: В бою Турарова был низкий уровень оппозиции. Хотелось бы увидеть его с более искусным бойцом
Американский журналист сайта Delcotimes.com Джэк МакКафери в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал досрочную победу казахстанского
боксера-профессионала Жанкоша Турарова.
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«Он очень хороший боксер. Хотелось бы отметить его резвость. Однако во время поединка сразу бросался в глаза низкий уровень его оппозиции. Соперник попросту не имел никаких шансов на успех. Я уверен, что гораздо интереснее было бы посмотреть бой Турарова с более искусным бойцом», — отметил МакКафери.
В минувшие выходные 26-летний Тураров одержал 21-ю победу на профессиональном ринге. В своем поединке, который прошел в андеркарте у Каната Ислама, он уже в третьем раунде отправил в нокаут 36-летнего мексиканца Густаво Гарибая. Видео боя можно посмотреть здесь. Для казахстанца это 15-й досрочная победа, а Гарибай потерпел девятое поражение в карьере при 13-ти победах и двух ничьих.
Добавим, что латиноамериканский журналист Армандо Мендоза отметил, что у Турарова великолепные перспективы.
Напомним, Тураров заявил, что его следующий поединок в Астане 9 сентября может стать титульным.
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