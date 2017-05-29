Американский эксперт: Излишняя самоуверенность помешала Исламу нокаутировать Гонсалеса

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«Ислам действовал на ринге как полноправный хозяин. Он мог отправить в нокаут своего соперника в первой половине боя. Однако, по определенным причинам он не стал форсировать события. Возможно, он действительно проверял свою выносливость.

Хотя я склонен считать, что здесь сыграла свою роль излишняя самоуверенность. Он хотел проверить разные тактические ходы и немного затянул с добиванием. Во второй половине боя он действовал не так резво и в итоге, добавить нокаут в свой послужной список не смог. Впрочем, победа есть победа. Главное — титулы завоеваны, при этом он проверил некоторые наработки, — отметил Маккафери.

Напомним, Ислам по итогам 12 раундов взял верх над Гонсалесом в главном бою вечера бокса в США. Благодаря победе он завоевал пояса чемпиона мира по версиям WBO NABO и WBA Inter-Сontinental в первом среднем весе. Теперь в послужном списке Ислама 24 победы, 19 из которых нокаутом.

Между тем, латиноамериканский журналист Армандо Мендоза заявил, что остался разочарованным исходом поединка.

Добавим, что следующим соперником Ислама на бой в Астане может стать американец Джеймс Киркленд. Сам боксер отметил, что если нужно, он готов приехать в Казахстан.

33-летний американский боксер не выходил на ринг после досрочного поражения мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу в мае 2015 года. На счету Киркленда 34 профессиональных боя — 32 победы и два поражения.