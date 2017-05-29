Ислам и Тураров встретились с казахстанскими студентами в США
Казахстанские студенты, обучающиеся в одном из медицинских университетов Майами (штат Флорида, США) по программые «Болашақ», накрыли стол и позвали на сухур (вечерний прием пищи во время поста в месяц Рамадан) отечественных боксеров Каната Ислама (24−0, 19КО) и Жанкоша Турарова (21−0, 15КО), сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
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