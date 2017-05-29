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29 мая 2017, 16:22 | Бокс | Sports.kz

Ислам и Тураров встретились с казахстанскими студентами в США

Казахстанские студенты, обучающиеся в одном из медицинских университетов Майами (штат Флорида, США) по программые «Болашақ», накрыли стол и позвали на сухур (вечерний прием пищи во время поста в месяц Рамадан) отечественных боксеров Каната Ислама (24−0, 19КО) и Жанкоша Турарова (21−0, 15КО), сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Казахстанские студенты обучающиеся в одном из медицинских университетов Майами (штат Флорида США) по <span class=error>программые</span> <span class=error>Болаша</span>? накрыли стол и позвали на <span class=error>сухур</span> (вечерний прием пищи во время поста в месяц <span class=error>Рамадан</span>) отечественных боксеров Каната Ислама (24−0 19КО) и <span class=error>Жанкоша</span> <span class=error>Турарова</span> (21−0 15КО) сообщается в группе Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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Спортсмены в прошедший уик-энд провели бои во Флориде. Местные казахи приготовили для боксеров баурсаки и шельпеки, чтобы почувствовать запах Родины.

Напомним, что 26 мая в городе Бока-Ратон (штат Флорида, США) Канат Ислам по итогам 12-ти раундов взял верх над оппонентом из Мексики Норберто Гонсалесом, тем самым заполучив два вакантных титула в первом среднем весе — WBO NABO и WBA Inter-Continental. А 26-летний Жанкош Тураров уже в третьем раунде нокаутировал другого боксера из Мексики Густаво Гарибая.

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