Ислам и Тураров встретились с казахстанскими студентами в США

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Спортсмены в прошедший уик-энд провели бои во Флориде. Местные казахи приготовили для боксеров баурсаки и шельпеки, чтобы почувствовать запах Родины.



Напомним, что 26 мая в городе Бока-Ратон (штат Флорида, США) Канат Ислам по итогам 12-ти раундов взял верх над оппонентом из Мексики Норберто Гонсалесом, тем самым заполучив два вакантных титула в первом среднем весе — WBO NABO и WBA Inter-Continental. А 26-летний Жанкош Тураров уже в третьем раунде нокаутировал другого боксера из Мексики Густаво Гарибая.