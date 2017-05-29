Энтони Джошуа может лишиться титула

«Осенью этого года Джошуа намеревается провести защиту титулов в матче-реванше с «Мы направим специальный запрос на предоставление исключения для защиты титулов в бою с Кличко. С WBA ситуация более или менее понятна, нам будет предоставлено исключение, но получим ли мы разрешение от IBF? Это большой вопрос. Мы хотим провести следующий бой против Кличко и ожидаем, что лагерь Пулева поднимет большой шум», — цитирует Хирна BoxingScene.

Команда официального претендента на пояс IBF Кубрата Пулева выступила против боя Джошуа с Владимиром Кличко. Если трем сторонам не удастся договориться о сценарии, который бы устроил всех, британец, вероятнее всего, лишится пояса.