Энтони Джошуа может лишиться титула
Британский промоутер Эдди Хирн, являющийся агентом чемпиона мира IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа, ожидает, что его боксер может быть лишен титула IBF.
«Осенью этого года Джошуа намеревается провести защиту титулов в
Команда официального претендента на пояс IBF Кубрата Пулева выступила против боя Джошуа с Владимиром Кличко. Если трем сторонам не удастся договориться о сценарии, который бы устроил всех, британец, вероятнее всего, лишится пояса.
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