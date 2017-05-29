Рябинский: Дрозд может вернуться в бокс после травмы

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«Дрозд не закончил карьеру. Но у него была тяжелейшая травма, и понятно, что в ближайшее время на ринге он не появится. Будет ли он готов боксировать дальше, после восстановления — не знаю», — сказал Рябинский.

В настоящий момент полноценным титулом WBC владеет британец Тони Белью. Дрозд 8 апреля нынешнего года должен был провести поединок против конголезца Илунги Макабу, однако из-за травмы россиянина бой был отменен. Полный диагноз российского боксера — субтотальный разрыв сухожилия и сухожильно-мышечного перехода подлопаточной мышцы, разрыв второго и третьего сегмента фиброзной губы и признаки разрыва части капсулы сустава.

Позднее WBC присвоил Дрозду статус чемпиона мира «в отпуске» и назначил бой за вакантный титул между Белью и Макабу.

В активе Дрозда 40 побед (28 нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге.