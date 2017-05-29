Рябинский: Дрозд может вернуться в бокс после травмы
МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Чемпион мира «в отпуске» по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжелом весе россиянин Григорий Дрозд может вернуться в спорт после травмы. Об этом ТАСС сообщил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
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«Дрозд не закончил карьеру. Но у него была тяжелейшая травма, и понятно, что в ближайшее время на ринге он не появится. Будет ли он готов боксировать дальше, после восстановления — не знаю», — сказал Рябинский.
В настоящий момент полноценным титулом WBC владеет британец Тони Белью. Дрозд 8 апреля нынешнего года должен был провести поединок против конголезца Илунги Макабу, однако
Позднее WBC присвоил Дрозду статус чемпиона мира «в отпуске» и назначил бой за вакантный титул между Белью и Макабу.
В активе Дрозда 40 побед (28 нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге.
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