Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29903882/
29 мая 2017, 14:00 | Бокс | ТАСС

Рябинский: Дрозд может вернуться в бокс после травмы

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Чемпион мира «в отпуске» по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжелом весе россиянин Григорий Дрозд может вернуться в спорт после травмы. Об этом ТАСС сообщил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

8 апреля Дрозд должен был провести поединок против конголезца Илунги Макабу однако <nobr>из-за </nobr>травмы россиянина бой был отменен. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Дрозд не закончил карьеру. Но у него была тяжелейшая травма, и понятно, что в ближайшее время на ринге он не появится. Будет ли он готов боксировать дальше, после восстановления — не знаю», — сказал Рябинский.

В настоящий момент полноценным титулом WBC владеет британец Тони Белью. Дрозд 8 апреля нынешнего года должен был провести поединок против конголезца Илунги Макабу, однако из-за травмы россиянина бой был отменен. Полный диагноз российского боксера — субтотальный разрыв сухожилия и сухожильно-мышечного перехода подлопаточной мышцы, разрыв второго и третьего сегмента фиброзной губы и признаки разрыва части капсулы сустава.

Позднее WBC присвоил Дрозду статус чемпиона мира «в отпуске» и назначил бой за вакантный титул между Белью и Макабу.

В активе Дрозда 40 побед (28 нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

WBC может назначить бой за титул временного чемпиона в связи с травмой Турмана

Всемирный боксёрский совет (WBC) может назначить проведение боя за титул временного чемпиона мира во втором полусреднем весе в связи с тем, что Кит Турман, владеющий титулом полновесного чемпиона, проходит длительную реабилитацию после операции на локте.
Еще 7 новостей  Все новости
29 мая

Мутко: провести матчи сборной России на всех стадионах ЧМ-2018 до турнира невозможно

Прядкин: РФПЛ на этой неделе проверит "СКА-Хабаровск" на соответствие критериям лиги

Старший офицер безопасности РФС уверен, что Кубок конфедераций пройдет без эксцессов