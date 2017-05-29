Рябинский заявил, что его скоро сменит Корнилов, но он продолжит финансировать бокс

Корнилов работает в качестве менеджера Дениса Лебедева, Сергея Кузьмина, Дмитрия Бивола.

«В России индустрии бокса нет, потому что нет телеканалов, которые за это платят. Индустрия держится на конкретных людях, не только на мне, есть еще несколько энтузиастов. И я рад, что они есть. Чтобы быть известным за рубежом, там надо чаще боксировать, продвигать себя. Мы точно будем это делать, будем проводить больше боев за рубежом. Мы определили команду. Плюс у меня есть основной бизнес, которым я зарабатываю, бокс — это мое желание и хобби. Я со временем буду больше времени своему бизнесу уделять, но бокс мы все равно будем развивать. Со временем Вадим Корнилов будет выполнять мои функции. Я продолжу финансировать, но тратить больше времени не смогу. Проведем несколько боев и дальше уже будете задавать вопросы не мне», — сказал Рябинский журналистам.

В последнее время Рябинский редко высказывался на тему бокса. «Очень соскучился по боксу, потому что уделял много времени бизнесу. Теперь возможность имею боксировать сам, чему рад. Что касается промоутерской деятельности, надо понимать, что у меня есть определенные обязательства, буду выполнять. Мы не будем увеличивать команду, но будем продвигать. И вы увидите результат», — заметил Рябинский.

Рябинский не согласен с тем, что прошедший год был неудачным. «Да, Трояновский потерял два титула, Лебедев — один. Но этим бокс и хорош, что мы сегодня выигрываем, а завтра можем проиграть. Мы вам представляем честную историю: никто не работает с судьями, никто не делает подставных историй. Выигрываем — прекрасно, проигрываем — бывает, но прекрасно, потому что это честно. Вы видите тот бокс, который есть, что не всегда есть в той же Америке. Бой Ковалева и Уорда… Могу быть неправ, но это ужасная подстава, без вариантов. Бокс от этого сильно теряет. Бокс должен быть честным, иначе этот вид спорта перестанет быть интересным», — добавил он.