Рябинский: Боксер Поветкин абсолютно точно не виновен ни в одной истории с допингом
МОСКВА, 29 мая —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российский боксер Александр Поветкин не виновен ни в одной из историй, связанных с допингом, заявил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
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Поветкин свой последний поединок провел в декабре в Екатеринбурге, нокаутировав француза Йоанна Дюопа, заменившего канадца Бермейна Стиверна, с которым Поветкин должен был провести поединок за титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Перед боем стало известно, что одна из
«Было проведено внутреннее расследование. Мы полностью разобрались с мельдонием и готовы полностью доказать, что Поветкин в запрещенный период мельдоний не принимал. На эту тему идет суд в
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