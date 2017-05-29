Рябинский: Боксер Поветкин абсолютно точно не виновен ни в одной истории с допингом

Поветкин свой последний поединок провел в декабре в Екатеринбурге, нокаутировав француза Йоанна Дюопа, заменившего канадца Бермейна Стиверна, с которым Поветкин должен был провести поединок за титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Перед боем стало известно, что одна из допинг-проб Поветкина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

«Было проведено внутреннее расследование. Мы полностью разобрались с мельдонием и готовы полностью доказать, что Поветкин в запрещенный период мельдоний не принимал. На эту тему идет суд в Нью-Йорке и мы этот суд должны выиграть, — сказал Рябинский на пресс-конференции. — Про остарин проведено внутреннее расследование, нет никаких претензий к команде. Есть другая история, о которой я не могу пока рассказывать, так как она не до конца подтверждена. Сейчас она в процессе экспертизы, если эта история подтвердится, то я расскажу, как все получилось. Но я говорю точно: Поветкин не виновен ни в той, ни в другой истории».