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29 мая 2017, 13:18 | Бокс | Р-Спорт

Рябинский: Боксер Поветкин абсолютно точно не виновен ни в одной истории с допингом

МОСКВА, 29 мая — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российский боксер Александр Поветкин не виновен ни в одной из историй, связанных с допингом, заявил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

<em>МОСКВА 29 мая — <nobr>Р-Спорт</nobr> Анатолий Самохвалов. </em>Российский боксер Александр <span class=error>Поветкин</span> не виновен ни в одной из историй связанных с допингом заявил глава компании Мир бокса Андрей <span class=error>Рябинский</span>. Увеличить
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Поветкин свой последний поединок провел в декабре в Екатеринбурге, нокаутировав француза Йоанна Дюопа, заменившего канадца Бермейна Стиверна, с которым Поветкин должен был провести поединок за титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Перед боем стало известно, что одна из допинг-проб Поветкина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

«Было проведено внутреннее расследование. Мы полностью разобрались с мельдонием и готовы полностью доказать, что Поветкин в запрещенный период мельдоний не принимал. На эту тему идет суд в Нью-Йорке и мы этот суд должны выиграть, — сказал Рябинский на пресс-конференции. — Про остарин проведено внутреннее расследование, нет никаких претензий к команде. Есть другая история, о которой я не могу пока рассказывать, так как она не до конца подтверждена. Сейчас она в процессе экспертизы, если эта история подтвердится, то я расскажу, как все получилось. Но я говорю точно: Поветкин не виновен ни в той, ни в другой истории».
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