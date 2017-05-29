Турарова назвали «адовым бойцом»
Промоутерская компания Nelsons Promotions, представляющая интересы казахстанца Жанкоша Турарова (21−0, 15 КО), похвалила своего боксера после его победы над мексиканцем Густаво Гарибаем (13−9−2, 5 КО), сообщает Sports.kz.
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В Instagram Nelsons Promotions отметила, что Тураров — «боец, сделанный Казахстаном, который все еще не побежден», а также назвала его «адовым бойцом».
Напомним, 27 мая в
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