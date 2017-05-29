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https://sport.mail.ru/news/boxing/29901804/
29 мая 2017, 11:53 | Бокс | Sports.kz

Турарова назвали «адовым бойцом»

Промоутерская компания Nelsons Promotions, представляющая интересы казахстанца Жанкоша Турарова (21−0, 15 КО), похвалила своего боксера после его победы над мексиканцем Густаво Гарибаем (13−9−2, 5 КО), сообщает Sports.kz.

Промоутерская компания Nelsons Promotions представляющая интересы <span class=error>казахстанца</span> <span class=error>Жанкоша</span> <span class=error>Турарова</span> (21−0 15 КО) похвалила своего боксера после его победы над мексиканцем <span class=error>Густаво</span> <span class=error>Гарибаем</span> (13−9−2 5 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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В Instagram Nelsons Promotions отметила, что Тураров — «боец, сделанный Казахстаном, который все еще не побежден», а также назвала его «адовым бойцом».

Напомним, 27 мая в Бока-Ратоне (США, штат Флорида) Тураров техническим нокаутом в третьем раунде победил Гарибая.

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