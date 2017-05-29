Турарова назвали «адовым бойцом»

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В Instagram Nelsons Promotions отметила, что Тураров — «боец, сделанный Казахстаном, который все еще не побежден», а также назвала его «адовым бойцом».



Напомним, 27 мая в Бока-Ратоне (США, штат Флорида) Тураров техническим нокаутом в третьем раунде победил Гарибая.